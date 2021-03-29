Возможен уход рубля выше 76 руб./$1 в понедельник - "Алор Брокер"

Возможен уход курса рубля к доллару выше уровня в 76 руб./$1 на торгах в понедельник, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"На негативном внешнем фоне национальная валюта потихоньку слабеет, и все говорит о том, что об уходе пары доллар/рубль в коридор 73-74,7 руб./$1 стоит забыть. При первом негативе пара пойдет к следующему сопротивлению на уровне 78 руб./$1, но для этого ей нужно закрепиться выше 76 руб./$1. Возможно, это мы увидим в понедельник", - пишет главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

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