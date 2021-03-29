Акции компаний нефтегазового сектора и металлургов - вероятные фавориты торгов в понедельник - BCS Express

Акции компаний нефтегазового сектора, а также черной и цветной металлургии могут остаться фаворитами фондовых торгов в понедельник, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"В лидерах роста в прошлую пятницу оказались акции экспортеров: нефтегазовый сектор и черная/цветная металлургия. В понедельник они могут остаться среди фаворитов. Локальное укрепление рубля некритично, учитывая высокие сырьевые цены. Открытие торгов по индексу Мосбиржи в понедельник пройдет, вероятно, недалеко от отметки 3500 пунктов. Важный рубеж - 3520 пунктов. В случае закрытия 1-2 сессий выше него, техническая формация вновь станет растущей", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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