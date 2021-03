Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы государств АТР изменяются без единой динамики на торгах в понедельник. Цены на нефть эталонных марок в понедельник снижаются.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в пятницу в основном за счет акций банков, а также оптимизма по поводу дальнейшего открытия экономики.

При этом индикатор S&P 500 достиг рекордного максимума, пишет CNBC.

Поддержку рынку оказывали акции компаний, которые больше всего выиграют от возобновления экономической активности и снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

В свою очередь, акции банков подорожали на фоне заявления Федеральной резервной системы (ФРС) США о том, что временные ограничения на выплату дивидендов и выкуп акций для большинства банков США прекратят свое действие после 30 июня, после завершения ежегодных стресс-тестов.

Первоначально Федрезерв запретил buyback и ограничил дивидендные выплаты размером средней чистой прибыли за последние четыре квартала. Затем лимит на дивиденды неоднократно продлевался, в то время как ограничения на выкуп собственных акций были сняты в первом квартале 2021 года. При этом банки по-прежнему не могут вернуть акционерам в совокупности больше, чем объем их прибыли за последний год.

Опубликованные в пятницу статданные указали на рекордное падение доходов населения в США в минувшем месяце.

Доходы населения США в феврале упали на 7,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это рекордное падение показателя. Оно было вызвано сокращением социальной помощи американцам со стороны правительства.

При этом расходы населения в прошлом месяце снизились на 1% - максимальными темпами с апреля 2020 года.

Аналитики в среднем ожидали сокращения первого показателя на 7,3%, второго - на 0,7%, по данным Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США в марте подскочил до 84,9 пункта по сравнению с 76,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Таким образом, показатель достиг максимальной отметки с марта 2020 года.

Предварительно индикатор оценивался в 83 пункта. Аналитики в среднем прогнозировали его пересмотр до 83,6 пункта, сообщает Trading Economics.

Цена бумаг оператора круизов Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. увеличилась на 3%, продолжив рост второй день подряд. Акции Carnival Corp. (SPB: CCL) выросли на 0,8%.

Акции United Airlines Holdings (SPB: UAL) подорожали на 1,4%, American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. - на 0,7%, Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. - на 1,4%.

Цена акций американского JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) повысилась на 1,7%, бумаги Bank of America Corp. (SPB: BAC) прибавили 2,7%, Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) - 1,2%.

Котировки акций L Brands Inc. (SPB: LB) выросли на 3,65%. Компания, владеющая брендами Victoria's Secret и Bath & Body Works, улучшила прогноз прибыли, что отражает ожидаемое повышение продаж.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 453,40 пункта (1,39 %) и составил 33072,88 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 65,02 пункта (1,66%) - до 3974,54 пункта, достигнув рекордного максимума.

Nasdaq Composite набрал 161,05 пункта (1,24%) и составил 13138,72 пункта.

За неделю Dow Jones вырос на 1,4%, S&P 500 поднялся на 1,6%, тогда как Nasdaq опустился на 0,6%.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются без единой динамики на торгах в понедельник.

Поддержку котировкам оказывает оптимизм по поводу стимулирующих мер и темпов вакцинации от коронавируса, а также рост американского фондового рынка.

Наличие вакцин и стимулирующих мер "помогает создать ауру оптимизма", говорит эксперт JP Morgan Asset Management Джон Билтон, котого цитирует MarketWatch. По его словам, тенденция активного роста может продолжиться и в 2022 году, при этом подъем таких регионов, как Европа, которые находятся на "пике пессимизма", должен ускориться позднее в текущем году.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,5%.

В число лидеров повышения котировок входят акции Nucor Corp. (SPB: NUE) (+8,9%), Applied Materials (SPB: AMAT) Inc. (+7,5%), KLA Corp. (SPB: KLAC) (+6,9%).

При этом рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. уменьшилась на 1,9%, тогда как акции производителя потребительской электроники Sony Corp. выросли на 1,1%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 1%

Бумаги Nomura Holdings Inc. упали на 16,3% на сообщении инвестиционного банка о том, что он может понести существенные потери от операций с американскими клиентами.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,4%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,3%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дешевеют акции одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг страны Meituan - на 8,3%. Бумаги Alibaba Health Information Technology Ltd. теряют в цене 4%, Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. - 3,7%, Geely Automobile Holdings Ltd. - 3,3%.

Котировки акций интернет-гиганта Tencent Holdings уменьшаются на 2,1%, онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding - на 0,4%.

Южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,3%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,3%, другого представителя этой отрасли SK Hynix Inc. - на 1,5%. В свою очередь, бумаги автопроизводителя Kia Motors Corp. подорожали на 0,1%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 потерял 0,4%.

Акции крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto прибавили по 1,8%.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник снижаются на сообщениях о снятии с мели контейнеровоза, который на прошлой неделе заблокировал Суэцкий канал.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 мск в понедельник составляет $63,5 за баррель, что на $1,07 (1,66%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты выросли в цене на $2,62 (4,2%) - до $64,57 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,81 за баррель, что на $1,16 (1,9%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $2,41 (4,1%) - до $60,97 за баррель.

По итогам минувшей недели нефть WTI продемонстрировала третье недельное снижение подряд, опустившись примерно на 0,8%. Brent за неделю подорожала на $0,04 за баррель (менее 0,1%).

Спасательные команды сняли с мели в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, который почти на неделю заблокировал движение по этой важной мировой транспортной артерии, сообщают СМИ со ссылками на представителя транспортной компании Inchcape. Через канал проходит примерно 10% мировых морских поставок нефти, отмечает MarketWatch.

Давление на рынок также оказывает глобальная эпидемиологическая ситуация. Прирост новых случаев заражения COVID-19 в мире увеличился пятую неделю подряд, сообщает Bloomberg.

На этой неделе инвесторы ожидают встречи ОПЕК+, на которой будет обсуждаться добыча с мая. "Я не ожидаю, что ОПЕК+ или Саудовская Аравия могут рискнуть и поставить больше нефти на рынок после понижательного давления на нефть в последние две недели", - сказала глава Vanda Insights Вандана Хари.

В прошлом месяце страны ОПЕК+ неожиданно отказались от послабления ограничений на добычу в апреле. В этот раз аналитики Goldman Sachs также не ожидают изменений уровня добычи. Эксперты Citigroup считают, что ОПЕК+ может даже ужесточить ограничения производства.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на 6 единиц - до 417 установок.