Рубль вечером продолжает умеренно подрастать к доллару и евро на фоне дорожающей нефти и отсутствия санкционных новостей

Москва. 26 марта. Доллар и евро понижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль продолжает умеренно укрепляться к бивалютной корзине на фоне отсутствия новостей на тему антироссийских санкций и дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 75,79 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 41,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,43 руб./EUR1, подешевев на 27,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 35,34 копейки - до 81,93 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает умеренно подрастать к доллару и евро на вечерних торгах благодаря активно дорожающей нефти и отсутствию новостей на тему санкций. Поддержку рублю также оказывает позитивная динамика мировых рынков и рост интереса глобальных инвесторов к риску, поддерживаемый увеличением темпов вакцинации в ряде стран мира.

В частности, в четверг стало известно, что в Германии прививки от коронавируса сделаны 10% населения. Об этом сообщил глава Минздрава Йенс Шпан. По его словам, для этого потребовалось 12 млн доз вакцины. Ранее власти Германии объявили о возвращении режима изоляции на три недели из-за резкого роста заболеваемости COVID-19, но следом канцлер ФРГ Ангела Меркель отменила меры по ужесточению карантина на дни пасхальных праздников, немцев призывают просто провести их дома.

Президент США Джо Байден поставил целью провести 200 млн вакцинаций от коронавируса за первые 100 дней его пребывания в должности главы государства. Ранее в марте телеканал NBC со ссылкой на Центр по контролю за заболеваниями сообщал, что Байден уже достиг своей первоначальной цели: сделать 100 млн прививок от коронавируса за первые 100 дней на посту президента, причем уложился на 42 дня быстрее, чем рассчитывал.

Телеканал отметил, что вакцинация ускорилась благодаря появлению на рынке третьей вакцины Johnson & Johnson (SPB: JNJ), которая состоит из одной дозы. По данным NBC, в среднем ежедневно в Америке делают 2,5 млн прививок.

Глава американского ЦБ Джером Пауэлл заявил в четверг, что фискальные стимулы Конгресса и ускоренное распределение вакцин способствовали более быстрому, чем ожидалось, оживлению экономики США. "Со временем, очень постепенно и с большой прозрачностью, когда экономика почти полностью восстановится, мы начнем сворачивать поддержку, которую мы оказали в чрезвычайной ситуации", - сказал он в интервью радиостанции National Public Radio (NPR).

В свою очередь, председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс заявил, что, возможно, Федеральная резервная система (ФРС) США не повысит процентные ставки до 2024 года. Однако он отметил, что регулятор может принять меры раньше в случае устойчивого ускорения инфляции.

Между тем, опубликованные в пятницу статданные указали на рекордное падение доходов населения в США в минувшем месяце. Доходы населения США в феврале упали на 7,1% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом расходы населения в прошлом месяце снизились на 1% - максимальными темпами с апреля 2020 года. Аналитики в среднем ожидали сокращения первого показателя на 7,3%, второго - на 0,7%, по данным Trading Economics.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, российский рубль в пятницу показывает небольшое укрепление после сильнейшей распродажи в течение недели, при том, что явных поводов для коррекции не наблюдается. "В середине недели рублевые государственные облигации попали под давление, что и нашло в стоимости российской валюты. Рынок ожидает решения администрации Байдена по санкциям уже на следующей неделе, что вероятно вынудило нерезидентов свернуть часть позиций в российском долге. Таким образом, текущая стоимость рубля отражает санкционные риски", - говорит Наумова.

"Анонса всеми ожидаемых санкций от США все нет, что, с нашей точки зрения, объяснимо: санкционная неопределенность сама по себе влияет на инвесторов. Если же новостей в ближайшие дни так и не последует, то держатели спекулятивных шортов в рубле могут начать закрывать позиции, и рубль продолжит медленно восстанавливаться. Финальные плановые налоговые выплаты в понедельник по налогу на прибыль позволяют еще рассчитывать на поддержку рубля в ближайшие дни. Сегодня, вероятно, рынок будет осваиваться в диапазоне 75-76 руб./$1, технически важные уровни находятся ближе к 74,4-74,8 руб./$1, куда при отсутствии негатива курс может уйти уже на следующей неделе", - полагает директор по инвестициям компании "Локо-инвест" Дмитрий Полевой.

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост на торгах вечером в пятницу и прибавляют около 4%. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК увеличилась на 3,97% - до $64,41 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 4,13% - до $60,98 за баррель.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией в Суэцком канале, движение через который перегородил севший на мель контейнеровоз Ever Given. По информации Bloomberg, снять судно с мели, скорее всего, удастся в воскресенье или понедельник, когда прилив достигнет пика. Через Суэцкий канал проходит примерно 9% мировых морских поставок нефти, свидетельствуют данные Минэнерго США.

Помимо этого, инвесторы ожидают заседания ОПЕК+, которое запланировано на следующую неделю. Аналитики отмечают важность этого заседания в условиях неопределенности по поводу спроса на нефть в Европе, пишет S&P Global Platts.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 41,65 копейки, до 75,7576 руб./$1, и уменьшил курс евро на 71,92 копейки, до 89,2576 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 26,79 копейки по отношению к четвергу и составил 75,8471 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 30,01 копейки и составил 75,8761 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 354,721 млн, из которых $564,596 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 790,125 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 50,17 копейки, до 89,3275 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 43,916 копейки и составил 89,4394 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR385,017 млн, из которых EUR160,172 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR224,845 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов увеличились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 4,68% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 4,71% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 3 б.п. - до 4,9% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 5 б.п. - до 5,23% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 6 б.п. - до 5,35% годовых.