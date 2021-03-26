Рынок акций РФ на неделе консолидировался, индекс Мосбиржи подрос за счет ослабления рубля

Рынок акций РФ на неделе консолидировался после снижения вслед за мировыми площадками из-за опасений сокращения спроса на сырье в условиях новых карантинных ограничениях в Европе, а также на фоне опасений введения США новых антироссийских санкций. Негативным фактором для рынка также стало ослабление спроса на российские активы со стороны нерезидентов. Индекс Мосбиржи к завершению недели смог выйти в "плюс" за счет ослабления рубля.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 18 по 24 марта составил $90 млн по сравнению с $250 млн ранее (20 недель притоков). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток средств в размере $40 млн, тогда как неделей ранее эта категория фондов отчиталась о притоке $120 млн.

В период с 22 по 26 марта индекс МосБиржи вырос на 0,4% и составил 3489,83 пункта, индекс РТС потерял 1,6% и достиг 1449,85 пункта на фоне роста доллара до 75,84 руб./$1 (+1,73 рубля) и стабилизации майской нефти Brent у $64,5 за баррель (+0,1%).

Рынок акций РФ начал неделю с консолидации при разнополярной динамике blue chips на фоне ослабления рубля из-за санкционных опасений и смешанных сигналов с внешних рынков капитала; лучше рынка выглядели расписки TCS Group (+2,7%) и обновившие максимумы акции "РусАла" (+1,2%). Индекс МосБиржи поднялся к 3490 пунктам, доходность 10-летних UST снизилась до 1,679% годовых (-3,1%).

Нефть Brent в рамках коррекции поднялась к $64,6 за баррель, хотя внешние факторы были негативными - Франция и Германия продлили карантинные ограничения. Американская нефтесервисная компания Baker Hughes зафиксировала рост числа действующих нефтяных буровых установок в США за неделю на 9 единиц - до 411 установок.

Во вторник рынок акций РФ снизился вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью (Brent откатилась в район $62 за баррель) на фоне беспокойств по поводу роста заболеваемости COVID-19 в Европе, а также из-за опасений введения США новых антироссийских санкций. Индекс РТС откатился в район начала марта - 1435 пунктов, показав снижение пятые торги подряд, а падение индекса МосБиржи во вторник ниже 3470 пунктов сдерживалось ослаблением рубля и подросшими бумагами "НОВАТЭКа" (+3%) и "Газпрома" (+1,2%).

В среду рынок акций РФ подрос в рамках коррекции вместе с мировыми фондовыми площадками и нефтью, оптимизм "быков" сдерживался санкционными опасениями; индекс МосБиржи поднялся до 3485 пунктов во главе с "ЛУКОЙЛом" (+3,7%), при этом упали бумаги "Норникеля" (-3,8%) и "Русала" (-3,1%) из-за опасений инвесторов относительно возможного сокращения дивидендов за 2020 год.

Канада ввела санкции в отношении девяти российских официальных лиц, назвав свои действия ответом на нарушения прав человека на территории России.

"Интеррос" Владимира Потанина предложил "Русалу" договориться об изменении дивидендной формулы ГМК "Норникель", не дожидаясь истечения срока действия соглашения акционеров "Норникеля" в 2023 году, и минимизировать дивиденды за 2020 год.

Германия объявила о продлении локдауна до 18 апреля, Нидерланды продлили карантин до 20 апреля. Нефть Brent отскочила выше $63,5 за баррель.

В четверг рынок акций возобновил снижение вслед за внешними фондовыми площадками и подешевевшей нефтью (Brent ушла ниже $62 за баррель) из-за опасений замедления восстановления мировой экономики, а также на фоне сохраняющейся неопределенности с антироссийскими санкциями со стороны США. Упали акции En+ (-3,8%) на фоне заявления главы совета директоров компании лорда Баркера о том, что компания будет рекомендовать не выплачивать дивиденды за 2020 год, при этом вернуться к дивидендной политике компания планирует по итогам первого полугодия 2021 года.

В пятницу рынок акций РФ отскочил вверх в рамках коррекции на фоне выросших индексов в США и Азии, а также на фоне новостного затишья относительно новых антироссийских санкций США. Индекс МосБиржи поднялся к верхней границе коридора 3450-3500 пунктов, индекс РТС к 1450 пунктам. Нефть Brent отскочила вверх к $64,5 за баррель.

В период с 22 по 26 марта среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" (MOEX: MOEX) хуже рынка выглядели бумаги "Русснефти" (-7%), "Мечела" (-7% и -6% "префы"), "Русала" (-5%); лучше рынка оказались акции ПАО "Белуга групп" (+12%), ПАО "Русская аквакультура" (+8%), "НОВАТЭКа" (+6%).

Рынок акций РФ на пороге второго квартала сохранит волатильность, в зависимости от санкционных новостей и динамики внешних площадок. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3400-3550 пунктов, для индекса РТС - 1380-1500 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".