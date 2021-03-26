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26 марта 2021 года 19:23

Цены евробондов РФ, несмотря на попытки коррекции, к концу недели вновь ушли в минус

Москва. 26 марта. Цены большинства выпусков российских еврооблигаций, несмотря на попытки коррекции на фоне локальной стабилизации ситуации на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries), к концу недели вновь ушли в минус. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились. Аналогичная динамика была характерна для долговых бумаг большинства emerging markets.

Итоги состоявшегося мартовского заседания ФРС США несколько разочаровали мировые долговые рынки и привели к заметной просадке котировок еврооблигаций практически всех развивающихся стран. Но к концу торгов 19 марта стало понятно, что негативная ценовая тенденция постепенно "выдыхается" и ситуация становится более стабильной. В понедельник же утром вообще произошел откат доходностей US Treasuries с дюрацией от пяти до десяти лет в пределах 4-5 базисных пунктов, что позитивно сказалось и на динамике облигаций emerging markets, которые смогли немного скорректироваться вверх. Однако для полноценного отскока рынку не хватало уверенности в том, что наметившаяся стабилизация в секторе базовых активов будет иметь устойчивый характер. Кроме того, коррекционный рост цен сдерживал санкционный фактор.

Вместе с тем во вторник котировки российских суверенных еврооблигаций умеренно снизились под давлением сразу нескольких негативных факторов. Во-первых, возобновилось снижение нефтяных котировок, которые по итогам дня потеряли порядка 7%. Во-вторых, вновь усилились опасения, связанные с возможным ужесточением антироссийских санкций, в частности, снова возникли дискуссии о том, что санкции могут затронуть суверенный долг. В-третьих, глобальные инвесторы продолжили отыгрывать новости о перестановках в ЦБ Турции, вызвавших резкое падение турецкой лиры и турецких облигаций (глава регулятора был отправлен в отставку, так как руководство страны оказалось недовольно решением об ужесточении денежно-кредитной политики, принятым на прошлой неделе).

Цены на нефть эталонных марок увеличили потери в ходе торгов 23 марта, так как инвесторы опасаются, что медленные темпы вакцинации от коронавируса и введение новых карантинных мер в ряде европейских стран отрицательно скажутся на и без того слабом спросе на нефть.

В середине недели цены отечественных евробондов приостановили падение благодаря наметившейся стабилизации ситуации в секторе US Treasuries, причем "длинные" выпуски смогли даже перейти к коррекционному ценовому росту. На рынке появились осторожные покупки. Сдерживающее влияние по-прежнему оказывали санкционные риски.

В четверг рост котировок "длинных" выпусков евробондов РФ продолжился на фоне стабильной ситуации на рынке американских казначейских обязательств, изменения цен остальных бумаг в этот день были незначительными. Такая динамика была обусловлена некоторым затишьем в секторе облигаций развитых стран, в частности, доходность десятилетних US Treasuries находилась вблизи отметки 1,6% годовых. Кроме того, несколько активизировался спрос глобальных инвесторов на облигации развивающихся стран благодаря стабилизации ситуации на финансовом рынке Турции. Опубликованные в США данные о заявках на пособие по безработице продемонстрировали снижение показателя на большую величину, чем прогнозировали аналитики, что также стало позитивной новостью для евробондов emerging markets. Но с другой стороны, на рынке сохранялись опасения относительно негативного влияния на мировую экономику новых карантинных ограничений, вводимых в разных странах для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 97 тыс. - до 684 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальный уровень с марта 2020 года, когда началась пандемия COVID-19. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 781 тыс., а не 770 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения числа заявок до 730 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

В последний день недели инициатива на рынке вновь перешла к продавцам на фоне возобновившегося повышения базовых процентных ставок, хотя в целом снижение котировок было умеренным, а изменения суверенных спредов - незначительными.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,28%, до 114,26% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился на 8,5 пункта и 26 марта составил 175 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю всего на 0,26% - до 126,79% от номинала (их доходность снизилась на 2 пункта - до 4,05% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,23%, до 122,37% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 8 базисных пунктов и составил 213 базисных пунктов), а евробонды РФ с погашением в 2047 году подешевели на 0,12%, до 118,69% от номинала (их доходность выросла на 1 пункт - до 4,08% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году за неделю потерял в цене 0,27%, подешевев до 109,9% от номинала (доходность выросла на 4,5 базисного пункта - до 2,52% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 0,32% - до 112,48% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов и составила 2,18% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,17%, до 109,21% от номинала (их спред к US Treasuries расширился за пять дней на 6,5 пункта, составив 94 базисных пункта).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе могут слегка подрасти в рамках коррекции вслед за прогнозируемым отскоком US Treasuries, спрос на которые может возрасти на фоне некоторого снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску", полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, конъюнктура мировых фондовых рынков будет нестабильной из-за усилившихся в последнее время опасений возможного скорого сворачивания стимулирующих программ и ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками. На этом фоне может активизироваться спрос на "защитные активы", каковыми традиционно выступают облигации американского Казначейства, а они в свою очередь потянут вверх котировки долговых бумаг emerging markets. Однако сдерживать рост российских евробондов будут сохраняющиеся санкционные риски.


Опубликовано: /Финмаркет/
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