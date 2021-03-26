Индекс Мосбиржи попытается преодолеть отметку 3500 п. в начале следующей недели - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи попытается преодолеть отметку 3500 п. в начале следующей недели, отмечается в комментарии "Фридом Финанс".

"Индекс Мосбиржи тестирует сопротивление 3500 п., прибавляя 1,7% к 17:30 (мск), - указывает аналитик инвесткомпании Евгений Миронюк. - Лучше рынка - компании нефтегазового сектора и металлурги. Из корпоративных событий выделим возможность выплаты "Группой ЛСР" дивидендов за II полугодие 2020г в размере 39 рублей на акцию. "ФСК ЕЭС" получила чистую прибыль по МСФО за 2020 год в размере 59,4 млрд рублей, что на 31% меньше, чем годом ранее".

По мнению эксперта, индекс Мосбиржи в начале следующей недели попытается закрепиться выше 3500 п., если ему это удастся, актуальным станет диапазон 3500-3600 п. "В понедельник рубль испытает поддержку при уплате организациями налога на прибыль, актуальным диапазоном на начало недели выглядит 75-76,5 руб./$1 и 88,5-90 руб./EUR1. В дальнейшем при отсутствии внешнего негатива рубль может стремиться к уровню 74,4 руб./$1", - прогнозирует Миронюк.

Котировки нефти растут на 4%, бенефициарами ситуации в Суэцком канале стали как котировки энергоносителей, так и российские активы. Фьючерс на Brent на Мосбирже в районе сопротивления $64,5/баррель. Встреча ОПЕК+ 1 апреля может вернуть котировки в верхнюю часть диапазона $60-70/баррель, полагает аналитик.

"Рубль укрепляется на 0,5% против доллара, на 0,4% в паре с евро и выглядит лучше других развивающихся валют, - также отмечает эксперт "Фридом Финанс". - Сокращается разрыв в динамике валют, который возник в начале недели, когда санкционная риторика оказалась в центре внимания. К концу недели объемы торгов в паре доллар-рубль сократились. Это может указывать на постепенное сокращение продаж рубля со стороны нерезидентов. Ожидаем, что рубль в ближайшую неделю продолжит сокращать отставание от валют развивающихся рынков, но с учетом волатильности в нефти, пространство для укрепления рубля в среднесрочной перспективе ограничено. Всё же, если санкционных действий в ближайшие недели не последует, ставки на ослабление рубля будут уменьшаться".

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