Бумаги Норникеля, Ozon и Qiwi будут интересны на следующей неделе - BCS Express

BCS Express рекомендует обратить внимание на бумаги "Норникеля", Ozon и Qiwi на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

29 марта пройдет заседание совета директоров "Норникеля" - в повестке вопрос о дивидендных ориентирах в связи с инвестиционной стратегией до 2030 г. "Последнее заявление "Интеррос"а о стремлении минимизировать дивиденды "Норникеля" привело к сильной просадке котировок, - отмечает аналитик BCS Express Дмитрий Пучкарев. - Данная инициатива не раз поднималась Владимиром Потаниным, однако всякий раз натыкалась на сопротивление второго крупнейшего акционера - "РусАла". Сейчас конкретики по дивидендам "Норникеля" нет, однако после проведения СД могут появиться новости по данному вопросу. Если алюминиевая компания вновь не поддержит предложение о снижении дивидендов - это может стать неплохим драйвером для акций "Норникеля"".

На взгляд эксперта, техническая картина в бумаге осторожно позитивная: "На дневном таймфрейме наметился отскок, который может получить развитие при появлении новостей о дивидендах. В среднесрочной перспективе важно пробиться выше 22 00 руб. - это привело бы к слому крутого нисходящего тренда от максимумов февраля".

Ozon планирует представить финансовые результаты по МСФО 30 марта. Ожидается дальнейший рост выручки и, возможно, сокращение квартального убытка. В фокусе динамика GMV, а также комментарии менеджмента относительно дальнейших перспектив развития, планы на 2021г. Учитывая повышенную волатильность акций Ozon, Пучкарев предполагает, что публикация отчета может вызвать бурную реакцию в бумаге.

"Техническая картина в акциях Ozon преимущественно нейтральная. Последний минимум был выше предыдущего, что свидетельствует о сломе локальной нисходящей тенденции. Для улучшения среднесрочных ожиданий бумагам необходимо закрепиться выше уровня 4250 руб., который сейчас является основным сопротивлением", - указывает аналитик инвесткомпании.

Qiwi опубликует финансовые результаты по итогам IV квартала и всего 2020г во вторник, 30 марта. В отчете эксперт BCS Express рекомендует обратить внимание на платежный сегмент - с 7 декабря компания по указанию Банка России приостановила часть операций. Влияние на результаты IV квартала решение ЦБ может оказать не столь сильное, однако на текущий момент компания так и не обозначила сроки, когда деятельность может быть восстановлена в полном объеме. Самое важное в отчете - комментарии менеджмента по ожиданиям возобновления операций и влиянию запрета ЦБ на показатели 2020 г. Для котировок Qiwi это очень важный момент, поэтому волатильность может сильно вырасти, предупреждает Пучкарев.

"Техническая картина в бумаге нейтральная. Котировки в третий раз идут на штурм поддержки 750 руб. Успешность очередного тестирования уровня будет сильно зависеть от ситуации с платежным сегментом. Если компания даст неутешительные прогнозы, можно будет ожидать пробоя уровня с дальнейшим ускорением снижения", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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