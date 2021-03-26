Рубль днем растет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти и отсутствия санкционных новостей

Москва. 26 марта. Доллар и евро понижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне отсутствия новостей на тему антироссийских санкций и активно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 76,02 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 19,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,5 руб./EUR1, подешевев на 20,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 19,95 копейки - до 82,08 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 41,65 копейки, до 75,7576 руб./$1, и уменьшил курс евро на 71,92 копейки, до 89,2576 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно повышается к доллару и евро на дневных торгах благодаря активно дорожающей нефти и отсутствию новостей на тему санкций. Поддержку рублю также оказывает позитивная динамика мировых рынков и рост интереса глобальных инвесторов к риску, поддерживаемый увеличением темпов вакцинации в ряде стран мира.

В частности, в четверг стало известно, что в Германии прививки от коронавируса сделаны 10% населения. Об этом сообщил глава Минздрава Йенс Шпан. По его словам, для этого потребовалось 12 млн доз вакцины. Ранее власти Германии объявили о возвращении режима изоляции на три недели из-за резкого роста заболеваемости COVID-19, но следом канцлер ФРГ Ангела Меркель отменила меры по ужесточению карантина на дни пасхальных праздников, немцев призывают просто провести их дома.

Президент США Джо Байден поставил целью провести 200 млн вакцинаций от коронавируса за первые 100 дней его пребывания в должности главы государства. Ранее в марте телеканал NBC со ссылкой на Центр по контролю за заболеваниями сообщал, что Байден уже достиг своей первоначальной цели: сделать 100 млн прививок от коронавируса за первые 100 дней на посту президента, причем уложился на 42 дня быстрее, чем рассчитывал.

Телеканал отметил, что вакцинация ускорилась благодаря появлению на рынке третьей вакцины Johnson & Johnson (SPB: JNJ), которая состоит из одной дозы. По данным NBC, в среднем ежедневно в Америке делают 2,5 млн прививок.

Глава американского ЦБ Джером Пауэлл заявил в четверг, что фискальные стимулы Конгресса и ускоренное распределение вакцин способствовали более быстрому, чем ожидалось, оживлению экономики США.

"Со временем, очень постепенно и с большой прозрачностью, когда экономика почти полностью восстановится, мы начнем сворачивать поддержку, которую мы оказали в чрезвычайной ситуации", - сказал он в интервью радиостанции National Public Radio (NPR).

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс заявил, что, возможно, Федеральная резервная система (ФРС) США не повысит процентные ставки до 2024 года. Однако он отметил, что регулятор может принять меры раньше в случае устойчивого ускорения инфляции.

"В пятницу курсы валют EM двигаются разнонаправленно, курс пары "доллар-рубль" немного снижается. Неопределенность, связанная с санкциями, продолжает давить на российские активы, но в отсутствие новостей рубль осторожно восстанавливает позиции. При этом сообщения о координации США и ЕС в рамках ограничительных действий против РФ снижают, на наш взгляд, вероятность жестких санкций - ЕС менее склонны к существенным экономическим ограничениям, чем США. Из крупных налоговых выплат, способных поддержать рубль, остаются налог на прибыль и НДД, который постепенно будет замещать НДПИ. Спрос экспортеров на рубль в преддверии платежей в понедельник немного поддержит курс. Мы продолжаем ждать постепенное снижения курса к 75 руб./$1 в среднесрочной перспективе, при этом снижение санкционной премии может ускорить этот процесс", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Анонса всеми ожидаемых санкций от США все нет, что, с нашей точки зрения, объяснимо: санкционная неопределенность сама по себе влияет на инвесторов. Если же новостей в ближайшие дни так и не последует, то держатели спекулятивных шортов в рубле могут начать закрывать позиции, и рубль продолжит медленно восстанавливаться. Финальные плановые налоговые выплаты в понедельник по налогу на прибыль позволяют еще рассчитывать на поддержку рубля в ближайшие дни. Сегодня, вероятно, рынок будет осваиваться в диапазоне 75-76 руб./$1, технически важные уровни находятся ближе к 74,4-74,8 руб./$1, куда при отсутствии негатива курс может уйти уже на следующей неделе", - полагает директор по инвестициям компании "Локо-инвест" Дмитрий Полевой.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу повышаются, но могут снизиться по итогам третьей недели подряд.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу увеличилась на 2,49% - до $63,34 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 2,7% - до $60,14 за баррель.

По состоянию на закрытие торгов в четверг Brent с начала недели подешевела примерно на 4%, WTI - на 5%. При этом на рынке наблюдалась волатильность: в среду цены подскочили на 6% после приблизительно такого же падения днем ранее.

Давление на нефтяные цены на этой неделе оказало продление карантинных мер в некоторых европейских странах, включая Германию и Францию.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией в Суэцком канале, движение через который перегородил севший на мель контейнеровоз Ever Given. По информации Bloomberg, снять судно с мели, скорее всего, удастся в воскресенье или понедельник, когда прилив достигнет пика. Через Суэцкий канал проходит примерно 9% мировых морских поставок нефти, свидетельствуют данные Минэнерго США.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов увеличились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 4,68% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 4,71% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 3 б.п. - до 4,9% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 5 б.п. - до 5,23% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 6 б.п. - до 5,35% годовых.