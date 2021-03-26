Индекс S&P 500 проведет торги пятницы в диапазоне 3900-3950 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торги пятницы в диапазоне 3900-3950 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. "Медвежья" дивергенция по индикатору RSI продолжает обусловливать краткосрочную склонность индекса широкого рынка к коррекции. Тем не менее позитивным сигналом в ближайшей перспективе является вчерашний отскок от 50-дневной скользящей средней на уровне 3870 пунктов", - указывает аналитик инвесткомпании Георгий Сурков.

Мировые фондовые рынки в пятницу демонстрируют позитивную динамику. Европейские площадки показывают рост после сильного старта торговой сессии в Азии. Фьючерсы на индексы США также укрепляются на фоне роста компаний циклических секторов. Доходности 10-летних трежерис США возобновили позитивную динамику и в моменте прибавляют 1,43%. Опасения в отношении третей волны COVID-19 в странах ЕС сохраняются, стремительный рост заболеваемости наблюдается в Германии, Франции и Италии, но движение котировок все еще отражает оптимизм в отношении проводимой вакцинации.

"Доллар США за минувшую ночь достиг многомесячного максимума. Нефть марки WTI продолжает демонстрировать рост после ночных потерь и в моменте торгуется на отметке $59,78, но котировки все еще остаются под давлением ввиду того, что на разгрузку массивного контейнеровоза, блокирующего Суэцкий канал, могут потребоваться недели. Мы ожидаем, что рост бумаг циклических секторов продолжится, а на фоне возобновленного повышения доходностей трежерис финансовый сектор также будет укрепляться", - пишет Сурков.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.