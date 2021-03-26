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26 марта 2021 года 14:47
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Qualcomm с целью $160
Финам" открыл торговую идею "покупать акции Qualcomm Inc. с целью $160 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 25%, стоп-приказ: $120, говорится в комментарии инвестиционной компании. "С технической точки зрения бумага торгуется вдоль восходящего тренда. При покупке на 16% от портфеля и выставлением стоп-заявки на $120 риск на портфель составит 1%, соотношение прибыль/риск - 4", - указывают аналитики "Финама". Qualcomm разрабатывает собственную игровую консоль, похожую на Nintendo Switch, сообщает Android Police со ссылкой на источники. Консоль на процессоре Snapdragon следующего поколения будет работать под управлением Android 12, а также получит настраиваемую панель запуска и поддержку сервисов Google, что позволит владельцам устройства покупать игры в Play Store. Ожидается, что консоль поступит в продажу в начале 2022 года по цене от $300, отмечают эксперты инвесткомпании. Qualcomm Inc. - американская компания, крупнейший поставщик комплектующих для мобильных устройств связи. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-QUALCOMM-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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