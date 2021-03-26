"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Qualcomm с целью $160

Финам" открыл торговую идею "покупать акции Qualcomm Inc. с целью $160 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 25%, стоп-приказ: $120, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С технической точки зрения бумага торгуется вдоль восходящего тренда. При покупке на 16% от портфеля и выставлением стоп-заявки на $120 риск на портфель составит 1%, соотношение прибыль/риск - 4", - указывают аналитики "Финама".

Qualcomm разрабатывает собственную игровую консоль, похожую на Nintendo Switch, сообщает Android Police со ссылкой на источники. Консоль на процессоре Snapdragon следующего поколения будет работать под управлением Android 12, а также получит настраиваемую панель запуска и поддержку сервисов Google, что позволит владельцам устройства покупать игры в Play Store. Ожидается, что консоль поступит в продажу в начале 2022 года по цене от $300, отмечают эксперты инвесткомпании.

Qualcomm Inc. - американская компания, крупнейший поставщик комплектующих для мобильных устройств связи.

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