Меры экономического стимулирования в США окажут негативное влияние на котировки золота и серебра - Julius Baer

Меры экономического стимулирования со стороны администрации Байдена окажут в целом негативное влияние на золото и серебро, говорится в комментарии главы отдела исследований Next Generation банка Julius Baer Карстена Менке.

Рынки золота и серебра продолжают топтаться на месте. На протяжении последних нескольких недель цены колеблются в районе $1730 и $25,5 за унцию соответственно, так как негативное давление укрепившегося доллара США было компенсировано положительным давлением от более низкой доходности облигаций США, указывает Менке.

"Тем временем, инвесторы продолжили выход с рынков золота и серебра, о чем свидетельствует отток средств из физических продуктов, обеспеченных золотом. Это говорит о том, что их не слишком беспокоит возобновление роста числа заболевших коронавирусом в Европе. Хотя связанные с этим режимы самоизоляции должны привести к некоторому замедлению роста экономики в краткосрочной перспективе, они не должны помешать долгосрочному экономическому подъему. Более того, в других странах наблюдаются высокие темпы роста, в первую очередь в США", - отмечает эксперт банка.

Поскольку цены на золото и серебро традиционно зависимы от динамики цен на доллар США и доходности американских облигаций, инвесторы в золото и серебро будут внимательно следить за влиянием вводимых Байденом стимулирующих мер на экономику США. Менке считает, что меры экономического стимулирования со стороны администрации Байдена окажут в целом негативное влияние на золото и серебро, так как прогнозируемое снижение спроса на защитные активы должно более чем компенсировать ожидаемое ослабление доллара США.

"Несмотря на то, что в США будет наблюдаться более высокая инфляция, важно иметь в виду, что это, во-первых, является отражением бурного роста, а во-вторых, маловероятно, что она продлится долго. Это не та инфляция, которая поднимет спрос на защитные активы и приведет к продолжительному росту цен на золото и серебро", - заключает стратег Julius Baer.

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