Покупки акций золотодобывающих компаний РФ должны быть осторожными - "Велес Капитал"

Покупки акций золотодобывающих компаний РФ на среднесрочную перспективу стоит совершать с осторожностью, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Котировки акций российских золотодобывающих компаний, как и цены на само золото, расположены у важных среднесрочных и долгосрочных поддержек, преодоление которых может ускорить падение. В то же время у текущих уровней при восстановлении цен на золото есть неплохая возможность купить бумаги. Стоит, однако, учитывать, что потенциал повышения акций до закрепления золота выше $1825 за тройскую унцию может оказаться ограниченным, а рост носить краткосрочный характер. К среднесрочным покупкам все еще нужно подходить с осторожностью - наращивать их при благоприятных фундаментальных сигналах стоит при подходе золота к ключевым поддержкам ($1700, $1600 и $1500 за тройскую унцию)", - указывает эксперт инвесткомпании.

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