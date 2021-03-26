Акции Unum Group интересны для покупки в дивидендный портфель от уровня $24,2 - BCS Express

Акции Unum Group интересны для покупки в дивидендный портфель от уровня $24,2 за штуку, говорится в аналитическом материале BCS Express.

"В начале марта цена акций Unum Group закрыла "гэп", образованный в середине февраля 2020 года, и импульс роста на месячном графике отработан. Бумаги находятся в коррекции последние две недели. Котировки достигли первой цели снижения на отметке $26,1 за штуку, однако еще есть потенциал для падения в область $24-24,8. Эта зона совпадает с уровнем поддержки $24,2 на недельном графике. При достижении уровня можно рассмотреть покупку акций для долгосрочного дивидендного портфеля", - указывает эксперт инвесткомпании Андрей Мамонтов.

Бизнес-модель компании диверсифицирована по направлениям, за счет этого достигается стабильный поток продаж. В то же время, отмечает аналитик, в 2021 году ожидается уменьшение выручки на 10,4% г/г. Руководство планирует, что рост возобновится в 2022 году и составит 2,1% г/г.

Согласно консенсус-прогнозу, ожидается рост EPS на 20,8% к декабрю 2021 года, к концу 2022 года - на 12,5%.

Причинами снижения прибыли в 2020 году стали высокие показатели смертности и рост числа обращений по случаям краткосрочной нетрудоспособности и инвалидности, констатирует Мамонтов. Компания ожидает, что эта тенденция сохранится в начале I квартала 2021 года. Уровень смертности в США уже превышает декабрьские значения, за счет этого давление на сегмент страхования жизни продолжится. Однако по мере продолжения вакцинации населения в Unum Group будут снижаться объемы выплат, связанные с COVID-19.

Дивидендная доходность на конец 2020 года года составила 4,9% - это высокий показатель для индустрии Insurance Life, отмечает эксперт BCS Express. Прогноз дивидендной доходности в 2021-2022 гг. - 4,6-4,7%. Выплата на акцию (DPS) стабильно растет 12 лет, и ожидается сохранение темпа роста DPS в ближайшие три года. Также в ближайшие годы ожидается сохранение Payout ratio на уровне 23-29%. Это низкое значение, которое оставляет потенциал для будущего увеличения размера дивидендов, обращает внимание Мамонтов.

"Отношение цены к прибыли у компании одно из самых низких в отрасли: P/E=6,7, а форвардное значение - 4,8. Также Unum Group недооценена по сравнению с конкурентами по мультипликатору цены к балансовой стоимости (P/B=0,5). Такая низкая оценка была при мартовском обвале 2020 года и более 10 лет назад. Если P/B вернется к показателям пятилетней давности (0,78), то акции будут стоить $42. Долг к собственному капиталу составляет 0,3, этот показатель низкий у большинства игроков отрасли", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Unum Group предоставляет страхование от нетрудоспособности, смерти от несчастных случаев, а также пенсионное обеспечение, индивидуальное и корпоративное страхование жизни в США, Великобритании и Польше. Продажи осуществляются через работодателей в интересах сотрудников, независимых брокеров и консультантов.

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