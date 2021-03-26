Рынок акций РФ утром отскочил вверх к 3500п по индексу МосБиржи вслед за миром

Москва. 26 марта. Рынок акций РФ утром в пятницу корректируется вверх на фоне выросших индексов в США и Азии, а также отскока нефти после падения, фактором риска остаются опасения введения США новых антироссийских санкций; индекс МосБиржи отскочил вверх к рубежу 3500 пунктов, но "быки" пока ограничивают свои аппетиты.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3493,5 пункта (+1,6%), индекс РТС - 1453,79 пункта (+2,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,2%.

Доллар просел до 75,71 рубля (-0,5 рубля), процентная ставка 10-летних US Treasuries в пятницу составляет 1,648% годовых (+2,1%).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+3,2%), акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,2% и +1,2% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+2%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,5%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,3%), "Московской Биржи" (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу позитивный: дорожают нефть и металлы, рынки Азии в "плюсе", рубль укрепляется. На этом фоне рынок акций ожидаемо корректируется вверх. Из корпоративных событий в пятницу интерес представляет рассмотрение дивидендов советом директоров "Московской биржи".

Как отмечает главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций утром в пятницу вырос вслед за мировыми площадками, однако принципиальная картина по индексу МосБиржи пока не изменилась - индикатор остается в боковике с границами 3400-3500 пунктов. Рубль локально укрепился, однако риски новой девальвации с уходом доллара в район следующего сопротивления 78 руб./$1 сохраняются.

Отчасти рубль получает поддержку со стороны ОФЗ, в ценах которых также наметился отскок, однако это не говорит о сломе нисходящего тренда. В течение этого года неоднократно наблюдалось, как попытки откупить подешевевшие обязательства Минфина РФ сменялись лишь более сильными продажами. Основная угроза для всех активов сейчас исходит от доллара, который продолжает укрепляться. Скорее всего, это тенденция будет наблюдаться и дальше. "Третья волна" коронавируса нанесла еще один удар по экономике еврозоны, обойдя стороной США. Вследствие этого инвестиции в долларовые активы выглядят предпочтительнее. Поэтому от новых среднесрочных покупок на рынке акций рекомендуется воздержаться, а спекулятивные "лонги" сопровождать короткими "стопами" и фиксировать даже небольшую прибыль по ним, считает Антонов.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, к концу недели настроения на мировых рынках улучшились, что привело к возвращению покупок рисковых активов.

Позитивом для рынков стало обещание президента США Джо Байдена, что в рамках первых ста дней его президентства количество вакцинированных составит 200 млн человек. Предыдущей целью было 100 млн человек. В рамках его заявления отмечалось, что США закупили достаточный объем препаратов для вакцинации, а активизации процесса до последнего времени мешали логистические трудности. Ожидания активизации процесса вакцинации в Штатах привели к улучшению настрою инвесторов относительно восстановления мировой экономики и поддержало рисковые активы, считает аналитик.

Из факторов, способных оказать влияние на настроения инвесторов в ходе пятничных торгов, можно выделить публикацию статистики по индексу делового климата в Германии.

Учитывая внешний фон, индекс МосБиржи может отыграть часть снижения предыдущего дня и выйти в район 3460 пунктов. В дальнейшем позитивная внешняя конъюнктура будет способствовать продолжению восстановления российского рынка и его выходу к верхней границе текущего целевого диапазона 3400-3500 пунктов. Лучше рынка могут выглядеть банковский и нефтегазовый секторы, считает Зварич.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефть Brent остается выше важного краткосрочного уровня $61 за баррель, что по-прежнему позволяет рассчитывать на развитие отскока в район $66 за баррель (средняя полоса Боллинджера) в ближайшие сессии. Волатильность на рынке при этом растет, а эксперты предупреждают о возможном сохранении текущей ситуации в Суэцком канале еще на протяжении нескольких недель. С фундаментальной точки зрения блокировка Суэцкого канала краткосрочно позитивна для котировок, также как и возможное сохранение ограничений по нефтедобыче ОПЕК+ на очередном заседании мониторингового комитета в конце марта.

В США в четверг индексы акций завершили день ростом на 0,1-0,6%, хотя в начале торгов индикаторы снижались. Уверенный подъем продемонстрировали акции компаний, которые зависят от ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в том числе авиаперевозчиков и операторов круизов.

В США в четверг вышла неплохая статистика. Число заявок на пособие по безработице на прошлой неделе снизилось до 684 тыс. - минимума с марта 2020 года, когда началась пандемия COVID-19. Аналитики в среднем ожидали снижения числа заявок до 730 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

Кроме того, оценка роста ВВП США в IV квартале была повышена до 4,3% с 4,1% в пересчете на годовые темпы. Эксперты в среднем не ожидали пересмотра показателя, сообщают Trading Economics и MarketWatch.

Президент США Джо Байден в виртуальном режиме принял участие в саммите Евросоюза, подтвердил готовность к развитию отношений с ЕС и сотрудничеству по внешнеполитическим проблемам, включая Китай и Россию, сообщил Белый дом.

В пятницу также выросли индексы акций в Азии (японский индекс Nikkei 225, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng прибавили каждый по 1,6%), "плюсуют" Европа (индекс FTSE растет на 0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%) на фоне надежд на скорое восстановление экономики после пандемии коронавируса.

Надежды на то, что страны вернутся к докризисным темпам экономического роста благодаря вакцинации от COVID-19 и масштабным стимулирующим мерам, принимаемым правительствами, оказывают поддержку фондовым рынкам, пишет Associated Press.

Глава американского ЦБ Джером Пауэлл заявил в четверг, что фискальные стимулы Конгресса и ускоренное распределение вакцин способствовали более быстрому, чем ожидалось, оживлению экономики США.

На нефтяном рынке в пятницу цены корректируются вверх, но неделя может завершиться снижением третий раз подряд; цена нефти Brent находится почти на $1,8 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $63,23 за баррель (+2,1% и -3,8% в четверг), майская цена WTI - $59,96 за баррель (+2,4% и -4,3% в четверг).

По состоянию на закрытие торгов в четверг Brent с начала недели подешевела примерно на 4%, WTI - на 5%. При этом на рынке наблюдалась волатильность: в среду цены подскочили на 6% после приблизительно такого же падения днем ранее.

Давление на нефтяные цены на этой неделе оказало продление карантинных мер в некоторых европейских странах, включая Германию и Францию.

Индия в среду сообщила о 47,3 тыс. новых случаях заражения коронавирусом за день и 275 летальных исходах, что является максимальным дневным приростом в этом году, сообщает BBC.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией в Суэцком канале, движение через который перегородил севший на мель контейнеровоз Ever Given. По информации Bloomberg, снять судно с мели, скорее всего, удастся в воскресенье или понедельник, когда прилив достигнет пика. Через Суэцкий канал проходит примерно 9% мировых морских поставок нефти, свидетельствуют данные Минэнерго США.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+10,3%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+6,7%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (+5,6%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+4,9%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+4,1%), ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (+4%).

Подешевели бумаги "Фосагро" (MOEX: PHOR) (-1,4%), ГДР Fix Price (MOEX: FIXP) (-1,4%).

Просели акции ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (-1,3%) на фоне известий, что совет директоров завода на заседании 25 марта рекомендовал общему собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2020 год. Как сообщалось, за 9 месяцев 2020 года ЧТПЗ выплатил дивиденды в 6,55 рубля на акцию, общая сумма составила 2 млрд 2,311 млн рублей. Тогда на выплату была направлена часть нераспределенной чистой прибыли прошлых лет.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 19,43 млрд рублей (из них 7,46 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,92 млрд рублей - на бумаги "Норникеля" и 1,45 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").