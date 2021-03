Котировки акций PayPal обладают потенциалом роста на 25% - BCS Express

Котировки акций PayPal Holdings обладают потенциалом роста на 25% от текущего уровня, считают аналитики BCS Express.

Потенциал роста бумаг финтех-сектора на рынке акций США вырос после последней коррекции в "акциях роста". По мнению участников рынка, отмечают эксперты, индустрия финансовых технологий лишь начинает набирать обороты. Новые игроки, такие как Stripe и Affirm, привлекли финансирование, объем которого вывел оценку финтех-компаний на новый уровень.

"Основными причинами повышенного интереса к финтех-компаниям являются огромный потенциальный рынок расчетов в $250 трлн со слабым проникновением (современные методы оплаты занимают всего 15%), быстрое развитие сопутствующих продуктов (кредитных, программ лояльности и пр.), осваивание финтех-игроками различных сегментов бизнеса (B2B, B2C, МСБ, P2P)", - пишут аналитики BCS Express.

"Мы согласны с тем, что значительный рост финтех-бумаг до коррекции не являлся избыточным для большинства имен из данного сегмента в нашем покрытии, в частности, для Visa Inc., Mastercard Inc., PayPal Holdings, American Express Co.. Мы особенно выделяем бумаги PayPal Holdings как наиболее недооцененные после коррекции и считаем, что котировки акций компании имеют потенциал роста в 25% к текущим котировкам", - указывают аналитики инвесткомпании.

