Среднесрочные риски динамики цены золота в текущий момент смещены в сторону снижения - "Велес Капитал"

Среднесрочные риски динамики цены на золото смещены в сторону снижения при нахождении котировок под уровнем сопротивления в $1825 за тройскую унцию, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Золото в марте оказалось у важной среднесрочной и долгосрочной поддержки $1700 за тройскую унцию, закрепление ниже которой может привести к последовательной просадке цен на металл в первом полугодии 2021 года в район $1600, $1500 и $1450, отмечает эксперт. В целом при нахождении ниже сопротивления в $1825 среднесрочные риски по золоту смещены в сторону понижательных. Это связано со следующими факторами, указывает аналитик инвесткомпании: инвестиционный спрос уступает место ювелирному, мягкая денежно-кредитная политика усиливает инфляционные ожидания, оптимизм в мировой экономике увеличил относительную привлекательность долговых рынков.

Краткосрочно при этом не исключен отскок наверх к обозначенной отметке, а при закреплении выше $1825 за тройскую унцию цены восстановят среднесрочный восходящий тренд и могут стремиться к уровням $1950-2000, считает Кожухова.

Помочь избежать негативного сценария золоту (или хотя бы ограничить его падение), по мнению аналитика "Велес Капитала", может актуализация следующих факторов:

- восстановление экономик Индии и Китая;

- приостановка роста доходности гособлигаций США;

- появление новых значимых рисков в мировой экономике.

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