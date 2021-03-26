Возможно укрепление курса рубля в ближайшие сессии - "Локо-Инвест"

Возможно укрепление курса рубля к доллару в ближайшие сессии при отсутствии новых негативных драйверов, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Анонса всеми ожидаемых санкций от США все нет, что, с нашей точки зрения, объяснимо: санкционная неопределенность сама по себе влияет на инвесторов. Если же новостей в ближайшие дни так и не последует, то держатели спекулятивных "шортов" в рубле могут начать закрывать позиции, и рубль продолжит медленно восстанавливаться. Финальные плановые выплаты в понедельник по налогу на прибыль позволяют еще рассчитывать на поддержку рубля в ближайшие дни. В пятницу, вероятно, рынок будет осваиваться в диапазоне 75-76 руб./$1, технически важные уровни находятся ближе к 74,40-74,80 руб./$1, куда при отсутствии негатива курс может уйти уже на следующей неделе", - отмечает эксперт в комментарии инвесткомпании.

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