Возможен рост котировок нефти к $64,5/барр. - Sber CIB

Возможен рост котировок нефти марки Brent к уровню $64,5 за баррель на фоне проблемы в Суэцком канале, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Котировки нефти марки Brent могут превысить отметку $62,9 за баррель, после чего нацелятся на $64,5 за баррель на фоне затора в Суэцком канале, отмечают в Sber CIB. Рынок опасается перебоев в поставках, так как есть угроза, что контейнеровоз, севший на мель, может заблокировать движение танкеров на несколько недель. Среди негативных факторов, угрожающих росту нефтяных цен, указывают аналитики Sber CIB - карантин в Индии. Инвесторы ждут публикации графика отгрузки нефти марки Urals на май и макростатистики из США.

Утром в пятницу курс рубля к доллару уверенно преодолел уровень 76 руб./$1 на фоне роста глобального спроса на активы развивающихся рынков, констатируют в Sber CIB. Если геополитическая обстановка останется сравнительно спокойной и на глобальных рынках сохранится оптимизм, то рубль в пятницу может приблизиться к отметке 75 руб./$1, полагают эксперты.

Доходность российских гособлигаций в четверг снизилась на 8-10 базисных пунктов с уровней среды. Это можно объяснить сокращением премии за геополитические риски после ее сильного роста двумя днями ранее, считают аналитики Sber CIB. Активы развивающихся рынков утром в пятницу растут, поэтому доходность рублевого российского госдолга может продолжить снижение, но более медленными темпами, чем до этого - часть инвесторов, возможно, займёт выжидательную позицию, опасаясь усиления геополитических рисков в течение дня, отмечают в инвестбанке.

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