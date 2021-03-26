Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут отчётность компаний и макростатистика:

- "ФСК ЕЭС" и "Россети" опубликуют финансовую отчётность;

- В США выйдут статистика по доходам и расходам населения, а также данные по настроениям потребителей от Мичиганского университета и недельный отчет по числу действующих буровых установок;

- В Германии будут опубликованы индексы настроений;

- В Великобритании выйдут данные по розничным продажам.

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