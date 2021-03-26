Вероятен рост индекса Мосбиржи в начале торгов в пятницу - ПСБ

Вероятен рост индекса Мосбиржи в начале торговой сессии в пятницу, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Учитывая внешний фон, утром пятницы ожидаем активизации покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи отыграть часть снижения предыдущего дня и выйти в район 3460 пунктов. В дальнейшем позитивная внешняя конъюнктура будет способствовать продолжению восстановления нашего рынка и его выходу к верхней границе нашего текущего целевого диапазона 3400-3500 пунктов. Лучше рынка могут выглядеть банковский и нефтегазовый сектор", - пишет главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

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