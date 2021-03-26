Индекс Мосбиржи, скорее всего, откроет торги в пятницу ростом на 0,2-0,6% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, откроет торговую сессию в пятницу подъемом на 0,2-0,6%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3445-3460 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3440, 3430 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3470, 3490 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет улучшившееся состояние внешнего фона. Позднее он вполне способен продолжить коррекционное повышение в район 3470-3490 пунктов", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов, отмечает эксперт. Косвенное влияние на локальный фондовый рынок, по его мнению, способна оказать вечерняя публикация финального мартовского значения индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета (17:00 МСК).

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