Утренние прогнозы: коррекция вверх

В пятницу аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России. Индекс Мосбиржи может подняться к 3500 пунктам.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Ждём позитивного открытия основной сессии фондового рынка на Московской бирже в пятницу".

BCS Express (Василий Карпунин): "По индексу Мосбиржи мы все еще находимся выше трендовой поддержки, расположенной около 3400–3410 пунктов. После вечернего отскока в четверг риски падения ниже этого ключевого рубежа в пятницу выглядят невысокими. По-прежнему остается актуальным сценарий боковой консолидации, границы торгового диапазона расположены на 3400–3520 пунктах. Если отбросить фактор геополитики, то в ближайшие сессии индекс останется в пределах этого коридора. В пятницу индекс Мосбиржи откроет торги небольшим повышением на позитивном внешнем фоне".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3445-3460 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3440, 3430 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3470, 3490 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет улучшившееся состояние внешнего фона. Позднее он вполне способен продолжить коррекционное повышение в район 3470-3490 пунктов".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон, утром пятницы ожидаем активизации покупок в российских акциях, что позволит индексу Мосбиржи отыграть часть снижения предыдущего дня и выйти в район 3460 пунктов. В дальнейшем позитивная внешняя конъюнктура будет способствовать продолжению восстановления нашего рынка и его выходу к верхней границе нашего текущего целевого диапазона 3400-3500 пунктов. Лучше рынка могут выглядеть банковский и нефтегазовый сектор".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Рынок акций РФ откроется ростом в пятницу, но принципиальная картина по индексу Мосбиржи не изменится - он остается в боковике с границами 3400-3500 пунктов".