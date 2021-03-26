Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов благодаря растущей нефти и активизации спроса на рисковые активы

Москва. 26 марта. Доллар США и евро умеренно снизились на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря растущей нефти, активизации спроса глобальные инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты развивающихся стран, а также локальному "санкционному затишью".

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,03-76,10 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,08 руб./$1 (-13 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 89,59 руб./EUR1 (-11,5 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 12,3 коп. к уровню закрытия 25 марта, до 82,16 рубля.

Доллар при этом оказался на 9,41 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 38,68 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное укрепление рубля к доллару и евро на старте торгов связано как с растущими ценами на нефть, так и с улучшением общемировой рыночной конъюнктуры, что выражается в активизации спроса инвесторов на рисковые активы. Кроме того, позитивную роль для динамики нацвалюты оказывает такой фактор, как отсутствие в последние дни новых сообщений на санкционную тематику.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $62,43 за баррель, что на 0,77% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $59,15 за баррель, что на 1,01% выше уровня на закрытие рынка 25 марта.

В свою очередь фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу утром демонстрируют позитивную динамику вслед за выросшими накануне фондовыми площадками США; японский Nikkei 225 прибавляет порядка 1,5%, китайский CSI 300 растет на 1,95%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет на 0,33%, указывая на возможный рост фондового рынка США и в пятницу, то есть второй день подряд.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг после первоначального падения. Уверенный подъем продемонстрировали акции компаний, которые зависят от ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в том числе авиаперевозчиков и операторов круизов. Трейдеры оценивали комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и новую порцию статистических данных.

Пауэлл подчеркнул на слушаниях в банковском комитете Сената, что финансовая помощь имеет решающее значение для усилий по восстановлению экономики США. Отвечая на вопрос, не угрожает ли рост доходности гособлигаций замедлению темпов подъема ВВП страны, он повторил, что повышение происходит с очень низких уровней и отражает уверенность в улучшении состояния экономики. Пауэлл в интервью радиостанции National Public Radio (NPR) сказал, что ФРС будет заблаговременно информировать инвесторов о планах сворачивания чрезвычайных мер поддержки экономики США. "Со временем, очень постепенно и с большой прозрачностью, когда экономика почти полностью восстановится, мы начнем сворачивать поддержку, которую мы оказали в чрезвычайной ситуации", - сказал он.

Опубликованные в четверг статданные указали на улучшение оценки роста ВВП США в четвертом квартале. Экономика США в четвертом квартале выросла на 4,3% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли США. Предварительно рост ВВП оценивался в 4,1%. Эксперты в среднем не ожидали его пересмотра. Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 97 тыс. - до 684 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальный уровень с марта 2020 года, когда началась пандемия COVID-19.