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26 марта 2021 года 09:37

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут вновь подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 26 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут вновь слегка подрасти благодаря растущей нефти, активизации спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, а также локальному "санкционному затишью", полагают эксперты.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг после первоначального падения. Уверенный подъем продемонстрировали акции компаний, которые зависят от ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в том числе авиаперевозчиков и операторов круизов. Трейдеры оценивали комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и новую порцию статистических данных.

Пауэлл подчеркнул на слушаниях в банковском комитете Сената, что финансовая помощь имеет решающее значение для усилий по восстановлению экономики США. Отвечая на вопрос, не угрожает ли рост доходности гособлигаций замедлению темпов подъема ВВП страны, он повторил, что повышение происходит с очень низких уровней и отражает уверенность в улучшении состояния экономики. Пауэлл в интервью радиостанции National Public Radio (NPR) сказал, что ФРС будет заблаговременно информировать инвесторов о планах сворачивания чрезвычайных мер поддержки экономики США. "Со временем, очень постепенно и с большой прозрачностью, когда экономика почти полностью восстановится, мы начнем сворачивать поддержку, которую мы оказали в чрезвычайной ситуации", - сказал он.

Опубликованные в четверг статданные указали на улучшение оценки роста ВВП США в четвертом квартале. Экономика США в четвертом квартале выросла на 4,3% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли США. Предварительно рост ВВП оценивался в 4,1%. Эксперты в среднем не ожидали его пересмотра. Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 97 тыс. - до 684 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальный уровень с марта 2020 года, когда началась пандемия COVID-19.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах в пятницу, следуя за позитивной динамикой рынка акций США на фоне надежд на скорое восстановление экономики после пандемии коронавируса. Надежды на то, что страны вернутся к докризисным темпам экономического роста благодаря вакцинации от COVID-19 и масштабным стимулирующим мерам, принимаемым правительствами, оказывают поддержку фондовым рынкам. На этом фоне японский индекс Nikkei 225 поднялся на 1,63%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:18 МСК вырос на 1,43%, гонконгский Hang Seng - на 1,49%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 МСК повысился на 1,02%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,49%.

В свою очередь цены на нефть в пятницу повышаются, но могут снизиться по итогам третьей недели подряд. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск в пятницу составила $62,7 за баррель, что на 1,2% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты опустились в цене на 3,8% - до $61,95 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $59,36 за баррель, что на 1,37% выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов уменьшилась на 4,3% - до $58,56 за баррель.

По состоянию на закрытие торгов в четверг Brent с начала недели подешевела примерно на 4%, WTI - на 5%. При этом на рынке наблюдалась волатильность: в среду цены подскочили на 6% после приблизительно такого же падения днем ранее. Давление на нефтяные цены на этой неделе оказало продление карантинных мер в некоторых европейских странах, включая Германию и Францию. Индия в среду сообщила о 47,3 тыс. новых случаях заражения коронавирусом за день и 275 летальных исходах, что является максимальным дневным приростом в этом году, сообщает BBC.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией в Суэцком канале, движение через который перегородил севший на мель контейнеровоз Ever Given. По информации Bloomberg, снять судно с мели, скорее всего, удастся в воскресенье или понедельник, когда прилив достигнет пика. Через Суэцкий канал проходит примерно 9% мировых морских поставок нефти, свидетельствуют данные Минэнерго США.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все рано осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 6,709 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,293 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 марта вырос на 0,07% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,61 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,09%, поднявшись до 717,19 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-14" (+0,75%), "АФК Система-1Р-13" (+0,52%) и "Сбербанк-001Р-SBER16" (+0,49%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-001Р-17" (-0,68%), "Роснефть-001Р-04" (-0,38%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 25,21% инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-420R номинальным объемом 2 млрд рублей на 504,249 млн рублей, 6,98% инвестиционных облигаций серии ИОС_SBERREIT-5Y-001Р-423R номинальным объемом 3 млрд рублей на 209,360 млн рублей, 67,20% инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_SBERPRPT-5Y-001Р-404R номинальным объемом 2 млрд рублей на 1,344 млрд рублей. Срок обращения всех выпусков - 5 лет. По выпускам предусмотрен один купон, ставка купона - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 2-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-03 объемом 100 млрд рублей на уровне 8,49% годовых. Размещение выпуска прошло в сентябре прошлого года по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,25% годовых, что соответствует премии 165 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. По выпуску предусмотрен колл-опцион каждые 5 лет с момента начала обращения бумаг. ЦБ РФ 5 июня зарегистрировал программу и проспект бессрочных облигаций ОАО "Российские железные дороги" серии 001Б объемом до 370 млрд рублей. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента.

ПАО "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (генерирующая компания, входящая в состав "Газпром энергохолдинга") установило ставку 7-10-го купонов биржевых облигаций серии 001Р-03R в размере 0,1% годовых. Выпуск объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 5 лет был размещен в апреле 2018 года по ставке 6,95% годовых. По выпуску 7 апреля предстоит исполнение оферты.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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