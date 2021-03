Brent - $62,53 за баррель

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы государств АТР повышаются на торгах в пятницу. Цены на нефть эталонных марок в пятницу повышаются.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг после первоначального падения.

Уверенный подъем продемонстрировали акции компаний, которые зависят от ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в том числе авиаперевозчиков и операторов круизов.

Трейдеры оценивали комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и новую порцию статистических данных.

Пауэлл и министр финансов США Джанет Йеллен во второй день выступлений в Конгрессе фактически повторили высказывания, сделанные во вторник.

Пауэлл подчеркнул на слушаниях в банковском комитете Сената, что финансовая помощь имеет решающее значение для усилий по восстановлению экономики США. Отвечая на вопрос, не угрожает ли рост доходности гособлигаций замедлению темпов подъема ВВП страны, он повторил, что повышение происходит с очень низких уровней и отражает уверенность в улучшении состояния экономики, сообщает The Wall Street Journal.

Йеллен, которая также принимала участие в слушаниях, призвала Конгресс расширить действие Paycheck Protection Program (PPP). В рамках этой государственной программы банки предоставляют кредиты малому бизнесу на выплату заработной платы. Кроме того, она указала на критическую важность вакцинации для восстановления экономики. Также глава Минфина отметила, что банки выглядят сейчас здоровее, чем в начале пандемии COVID-19.

Пауэлл в интервью радиостанции National Public Radio (NPR) сказал, что ФРС будет заблаговременно информировать инвесторов о планах сворачивания чрезвычайных мер поддержки экономики США.

"Со временем, очень постепенно и с большой прозрачностью, когда экономика почти полностью восстановится, мы начнем сворачивать поддержку, которую мы оказали в чрезвычайной ситуации", - сказал он.

Опубликованные в четверг статданные указали на улучшение оценки роста ВВП США в четвертом квартале.

Экономика США в четвертом квартале выросла на 4,3% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли США.

Предварительно рост ВВП оценивался в 4,1%. Эксперты в среднем не ожидали его пересмотра, сообщают Trading Economics и MarketWatch.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 97 тыс. - до 684 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США.

Это минимальный уровень с марта 2020 года, когда началась пандемия COVID-19.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 781 тыс., а не 770 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения числа заявок до 730 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

Цена бумаг Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. увеличилась на 2,9%, Carnival Corp. (SPB: CCL) - на 4%.

Акции United Airlines Holdings (SPB: UAL) выросли на 4,1% после первоначального роста на сообщении авиакомпании о планах возобновить полеты по более чем 20 внутренним маршрутам, а также запустить новые рейсы между городами на Среднем Западе. Котировки акций American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. выросли на 4,4%.

Цена бумаг General Motors Co. (SPB: GM) увеличилась на 1,4%. Американский автопроизводитель с понедельника приостанавливает выпуск среднеразмерных пикапов GMC Canyon и Chevrolet Colorado на заводе в Миссури из-за глобального дефицита полупроводников, сообщает CNBC со ссылкой на сообщение профсоюза сотрудникам United Auto Workers (UAW).

Акции медиахолдинга ViacomCBS Inc. (SPB: VIAC) подешевели на 5,4%. В среду они упали на 23,2% после того, как компания установила цену на новые акции в рамках допэмиссии.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 199,42 пункта (0,62%) и составил 32619,48 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 20,38 пункта (0,52%) - до 3909,52 пункта.

Nasdaq Composite набрал 15,79 пункта (0,12%) и составил 12977,68 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются на торгах в пятницу, следуя за позитивной динамикой рынка акций США на фоне надежд на скорое восстановление экономики после пандемии коронавируса.

Надежды на то, что страны вернутся к докризисным темпам экономического роста благодаря вакцинации от COVID-19 и масштабным стимулирующим мерам, принимаемым правительствами, оказывают поддержку фондовым рынкам, пишет Associated Press.

Эндрю Слиммон, портфельный менеджер Morgan Stanley Investment Management, которого цитирует агентство, считает, что восстановление, вероятно, будет на удивление сильным без ощутимого вмешательства со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Глава американского ЦБ Джером Пауэлл заявил в четверг, что фискальные стимулы Конгресса и ускоренное распределение вакцин способствовали более быстрому, чем ожидалось, оживлению экономики США.

"Со временем, очень постепенно и с большой прозрачностью, когда экономика почти полностью восстановится, мы начнем сворачивать поддержку, которую мы оказали в чрезвычайной ситуации", - сказал он в интервью радиостанции National Public Radio (NPR).

Японский индекс Nikkei 225 к 8:13 МСК поднялся на 1,52%.

В число лидеров повышения котировок входят акции IHI Corp. (+4,8%), Aeon Co. (+4,6%) и Advantest Corp. (+4,3%).

При этом рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. растет на 1,6%, производителя потребительской электроники Sony Corp. - на 2%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 1%

Лидерами снижения выступают бумаги Citizen Watch Co. (-2,8%), Showa Denko K.K. (-2%) и Tokai Carbon Co. (-1,6%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:18 МСК вырос на 1,43%, гонконгский Hang Seng - на 1,49%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции китайского производителя электроники Xiaomi Corp. (+8,8%), производителя биологических препаратов Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (+7,2%) и девелопера Country Garden Holdings Co. (+6,8%).

Котировки бумаг одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг страны Meituan подскочили на 5%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 3%.

В лидерах падения оказались бумаги производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. (-3,2%), производителя одежды Shenzhou International Group Holdings (-2,3%) и онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding (-2,2%).

Капитализация китайского интернет-гиганта Baidu Inc. (SPB: BIDU), который ранее на этой неделе провел дебютные торги на Гонконгской бирже, снизилась на 5,7%.

Акции крупных китайских технологических компаний оказались под давлением в последние дни на фоне беспокойства инвесторов по поводу ужесточения регулирования в Китае и принятия в США мер, которые могут привести к делистингу некоторых иностранных компаний с американских бирж.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 МСК повысился на 1,02%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,3%, другого представителя данной отрасли SK Hynix Inc. - на 1,1%. Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor Co. подешевели на 1,8%, Kia Motors Corp. - на 1%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,49%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto повысилась на 0,4% и на 2,2% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу повышаются, но могут снизиться по итогам третьей недели подряд.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 мск в пятницу составляет $62,53 за баррель, что на $0,58 (0,94%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты опустились в цене на $2,46 (3,8%) - до $61,95 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,22 за баррель, что на $0,66 (1,13%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов уменьшилась на $2,62 (4,3%) - до $58,56 за баррель.

По состоянию на закрытие торгов в четверг Brent с начала недели подешевела примерно на 4%, WTI - на 5%. При этом на рынке наблюдалась волатильность: в среду цены подскочили на 6% после приблизительно такого же падения днем ранее.

Давление на нефтяные цены на этой неделе оказало продление карантинных мер в некоторых европейских странах, включая Германию и Францию.

"Ужесточение карантинных ограничений в Европе встревожило рынки, но случаи COVID-19 также резко растут в ключевых развивающихся странах, включая Индию и Бразилию, чье потребление нефти является важным фактором для поддержания цен", - отмечает рыночный аналитик Oanda Софи Гриффитс, которую цитирует MarketWatch.

По ее словам, "за короткий период прогноз глобального восстановления ухудшился, вызвав вопросы по поводу будущего спроса".

Индия в среду сообщила о 47,3 тыс. новых случаях заражения коронавирусом за день и 275 летальных исходах, что является максимальным дневным приростом в этом году, сообщает BBC.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией в Суэцком канале, движение через который перегородил севший на мель контейнеровоз Ever Given. По информации Bloomberg, снять судно с мели, скорее всего, удастся в воскресенье или понедельник, когда прилив достигнет пика. Через Суэцкий канал проходит примерно 9% мировых морских поставок нефти, свидетельствуют данные Минэнерго США.