.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Brent - $62,53 за баррель
.
ГЛАВНОЕ
Падение промпроизводства в феврале в РФ ускорилось до 3,7%
В феврале падение промпроизводства в РФ усилилось до 3,7% после 1,9%, согласно пересмотренным данным, в январе. Данные оказались слабее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 2,6%
 
Банки смогут информировать клиента о его риск-профиле
В Банке России ожидают, что к середине 2022 года все финансовые организации смогут подключиться к платформе "Знай своего клиента" (ЗСК), которая разделит предпринимателей на зоны риска по "антиотмывочному" закону. ЦБ уже разрабатывает программное...
 
MasterCard планирует повысить межбанковские комиссии в e-commerce
MasterCard планирует на 30-50% поднять межбанковские комиссии в e-commerce. Как стало известно "Коммерсанту", с 1 апреля MasterCard по ряду продуктов увеличивает интерчейндж (IRF), в основном для трансакций, произведенных без присутствия клиента....
 
Размер пособия по беременности могут увеличить
Пересмотреть размер пособия по беременности в ближайшее время намерен минтруд. Об этом сообщил замглавы минтруда Андрей Пудов. По его словам, речь идет о пособии за раннюю постановку на учет в женской консультации. Уже в апреле депутаты фракции...
 
26 марта 2021 года 09:30

Brent - $62,53 за баррель

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы государств АТР повышаются на торгах в пятницу. Цены на нефть эталонных марок в пятницу повышаются.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг после первоначального падения.

Уверенный подъем продемонстрировали акции компаний, которые зависят от ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в том числе авиаперевозчиков и операторов круизов.

Трейдеры оценивали комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и новую порцию статистических данных.

Пауэлл и министр финансов США Джанет Йеллен во второй день выступлений в Конгрессе фактически повторили высказывания, сделанные во вторник.

Пауэлл подчеркнул на слушаниях в банковском комитете Сената, что финансовая помощь имеет решающее значение для усилий по восстановлению экономики США. Отвечая на вопрос, не угрожает ли рост доходности гособлигаций замедлению темпов подъема ВВП страны, он повторил, что повышение происходит с очень низких уровней и отражает уверенность в улучшении состояния экономики, сообщает The Wall Street Journal.

Йеллен, которая также принимала участие в слушаниях, призвала Конгресс расширить действие Paycheck Protection Program (PPP). В рамках этой государственной программы банки предоставляют кредиты малому бизнесу на выплату заработной платы. Кроме того, она указала на критическую важность вакцинации для восстановления экономики. Также глава Минфина отметила, что банки выглядят сейчас здоровее, чем в начале пандемии COVID-19.

Пауэлл в интервью радиостанции National Public Radio (NPR) сказал, что ФРС будет заблаговременно информировать инвесторов о планах сворачивания чрезвычайных мер поддержки экономики США.

"Со временем, очень постепенно и с большой прозрачностью, когда экономика почти полностью восстановится, мы начнем сворачивать поддержку, которую мы оказали в чрезвычайной ситуации", - сказал он.

Опубликованные в четверг статданные указали на улучшение оценки роста ВВП США в четвертом квартале.

Экономика США в четвертом квартале выросла на 4,3% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли США.

Предварительно рост ВВП оценивался в 4,1%. Эксперты в среднем не ожидали его пересмотра, сообщают Trading Economics и MarketWatch.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 97 тыс. - до 684 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США.

Это минимальный уровень с марта 2020 года, когда началась пандемия COVID-19.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 781 тыс., а не 770 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения числа заявок до 730 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

Цена бумаг Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. увеличилась на 2,9%, Carnival Corp. (SPB: CCL) - на 4%.

Акции United Airlines Holdings (SPB: UAL) выросли на 4,1% после первоначального роста на сообщении авиакомпании о планах возобновить полеты по более чем 20 внутренним маршрутам, а также запустить новые рейсы между городами на Среднем Западе. Котировки акций American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. выросли на 4,4%.

Цена бумаг General Motors Co. (SPB: GM) увеличилась на 1,4%. Американский автопроизводитель с понедельника приостанавливает выпуск среднеразмерных пикапов GMC Canyon и Chevrolet Colorado на заводе в Миссури из-за глобального дефицита полупроводников, сообщает CNBC со ссылкой на сообщение профсоюза сотрудникам United Auto Workers (UAW).

Акции медиахолдинга ViacomCBS Inc. (SPB: VIAC) подешевели на 5,4%. В среду они упали на 23,2% после того, как компания установила цену на новые акции в рамках допэмиссии.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 199,42 пункта (0,62%) и составил 32619,48 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 20,38 пункта (0,52%) - до 3909,52 пункта.

Nasdaq Composite набрал 15,79 пункта (0,12%) и составил 12977,68 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются на торгах в пятницу, следуя за позитивной динамикой рынка акций США на фоне надежд на скорое восстановление экономики после пандемии коронавируса.

Надежды на то, что страны вернутся к докризисным темпам экономического роста благодаря вакцинации от COVID-19 и масштабным стимулирующим мерам, принимаемым правительствами, оказывают поддержку фондовым рынкам, пишет Associated Press.

Эндрю Слиммон, портфельный менеджер Morgan Stanley Investment Management, которого цитирует агентство, считает, что восстановление, вероятно, будет на удивление сильным без ощутимого вмешательства со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Глава американского ЦБ Джером Пауэлл заявил в четверг, что фискальные стимулы Конгресса и ускоренное распределение вакцин способствовали более быстрому, чем ожидалось, оживлению экономики США.

"Со временем, очень постепенно и с большой прозрачностью, когда экономика почти полностью восстановится, мы начнем сворачивать поддержку, которую мы оказали в чрезвычайной ситуации", - сказал он в интервью радиостанции National Public Radio (NPR).

Японский индекс Nikkei 225 к 8:13 МСК поднялся на 1,52%.

В число лидеров повышения котировок входят акции IHI Corp. (+4,8%), Aeon Co. (+4,6%) и Advantest Corp. (+4,3%).

При этом рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. растет на 1,6%, производителя потребительской электроники Sony Corp. - на 2%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 1%

Лидерами снижения выступают бумаги Citizen Watch Co. (-2,8%), Showa Denko K.K. (-2%) и Tokai Carbon Co. (-1,6%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:18 МСК вырос на 1,43%, гонконгский Hang Seng - на 1,49%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции китайского производителя электроники Xiaomi Corp. (+8,8%), производителя биологических препаратов Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (+7,2%) и девелопера Country Garden Holdings Co. (+6,8%).

Котировки бумаг одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг страны Meituan подскочили на 5%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 3%.

В лидерах падения оказались бумаги производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. (-3,2%), производителя одежды Shenzhou International Group Holdings (-2,3%) и онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding (-2,2%).

Капитализация китайского интернет-гиганта Baidu Inc. (SPB: BIDU), который ранее на этой неделе провел дебютные торги на Гонконгской бирже, снизилась на 5,7%.

Акции крупных китайских технологических компаний оказались под давлением в последние дни на фоне беспокойства инвесторов по поводу ужесточения регулирования в Китае и принятия в США мер, которые могут привести к делистингу некоторых иностранных компаний с американских бирж.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 МСК повысился на 1,02%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,3%, другого представителя данной отрасли SK Hynix Inc. - на 1,1%. Бумаги автопроизводителя Hyundai Motor Co. подешевели на 1,8%, Kia Motors Corp. - на 1%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,49%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto повысилась на 0,4% и на 2,2% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу повышаются, но могут снизиться по итогам третьей недели подряд.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 мск в пятницу составляет $62,53 за баррель, что на $0,58 (0,94%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты опустились в цене на $2,46 (3,8%) - до $61,95 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,22 за баррель, что на $0,66 (1,13%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов уменьшилась на $2,62 (4,3%) - до $58,56 за баррель.

По состоянию на закрытие торгов в четверг Brent с начала недели подешевела примерно на 4%, WTI - на 5%. При этом на рынке наблюдалась волатильность: в среду цены подскочили на 6% после приблизительно такого же падения днем ранее.

Давление на нефтяные цены на этой неделе оказало продление карантинных мер в некоторых европейских странах, включая Германию и Францию.

"Ужесточение карантинных ограничений в Европе встревожило рынки, но случаи COVID-19 также резко растут в ключевых развивающихся странах, включая Индию и Бразилию, чье потребление нефти является важным фактором для поддержания цен", - отмечает рыночный аналитик Oanda Софи Гриффитс, которую цитирует MarketWatch.

По ее словам, "за короткий период прогноз глобального восстановления ухудшился, вызвав вопросы по поводу будущего спроса".

Индия в среду сообщила о 47,3 тыс. новых случаях заражения коронавирусом за день и 275 летальных исходах, что является максимальным дневным приростом в этом году, сообщает BBC.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией в Суэцком канале, движение через который перегородил севший на мель контейнеровоз Ever Given. По информации Bloomberg, снять судно с мели, скорее всего, удастся в воскресенье или понедельник, когда прилив достигнет пика. Через Суэцкий канал проходит примерно 9% мировых морских поставок нефти, свидетельствуют данные Минэнерго США.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
26 марта 2021 года 18:20
Котировки нефти ускорили рост на фоне опасений по поводу блокировки Суэцкого канала -BCS Express
Котировки нефти в пятницу ускорили рост на фоне опасений по поводу блокировки Суэцкого канала, говорится в комментарииBCS Express. "Котировки Brent в данное торгуются около отметки $64,5/барр., прибавляя более 4%. Американская WTI превысила уровень $61, повышаясь на 4,5%. В результате нефть...    читать дальше
.
26 марта 2021 года 17:43
Слабость акций Норникеля, скорее всего, сохранится в краткосрочной перспективе - "Велес капитал"
Слабость акций "Норникеля", скорее всего, сохранится в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". "Акции "Норникеля" во второй половине февраля перешли к активному падению, оказавшись под давлением фундаментальных факторов в виде приостановки двух...    читать дальше
.
26 марта 2021 года 17:18
"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендует покупать акции Calavo Growers с целью $90
"ВТБ Мои Инвестиции" рекомендует покупать акции Calavo Growers с целью $90 за штуку и стоп-лоссом на уровне $66. "Calavo Growers - редкий случай, когда во время пандемии пострадал бизнес в секторе продуктов питания. Авокадо считается премиальным продуктом. Во время пандемии многие остались без...    читать дальше
.
26 марта 2021 года 16:47
Цена нефти летом может достичь $80/барр. - BCS Express
Цена нефти летом может достичь $80 за баррель Brent, отмечается в комментарии аналитика BCS Express Виталия Громадина. "Котировки нефти за последнюю неделю упали более чем на 10% на опасениях третьей волны эпидемии из Европы. После постоянного роста с ноября прошлого года (+35% только с начала...    читать дальше
.
26 марта 2021 года 16:20
Бумаги Норникеля, Ozon и Qiwi будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на бумаги "Норникеля", Ozon и Qiwi на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. 29 марта пройдет заседание совета директоров "Норникеля" - в повестке вопрос о дивидендных ориентирах в связи с инвестиционной стратегией до 2030 г....    читать дальше
.
26 марта 2021 года 15:48
Индекс S&P 500 проведет торги пятницы в диапазоне 3900-3950 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торги пятницы в диапазоне 3900-3950 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. "Медвежья" дивергенция по индикатору RSI продолжает обусловливать краткосрочную склонность индекса широкого рынка к...    читать дальше
.
26 марта 2021 года 15:45
Рубль днем растет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти и отсутствия санкционных новостей
Москва. 26 марта. Доллар и евро понижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне отсутствия новостей на тему антироссийских санкций и активно дорожающей нефти.    читать дальше
.
26 марта 2021 года 15:17
Наиболее вероятно постепенное снижение курса к к 75 руб./$1 в среднесрочной перспективе - Банк "Санкт-Петербург"
Наиболее вероятно постепенное снижение курса к к 75 руб./$1 в среднесрочной перспективе, и снижение санкционной премии может ускорить этот процесс, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Курсы валют EM в пятницу двигаются разнонаправленно, курс доллар/рубль снижается на 0,4%....    читать дальше
.
26 марта 2021 года 14:47
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Qualcomm с целью $160
Финам" открыл торговую идею "покупать акции Qualcomm Inc. с целью $160 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 25%, стоп-приказ: $120, говорится в комментарии инвестиционной компании. "С технической точки зрения бумага торгуется...    читать дальше
.
26 марта 2021 года 14:21
Меры экономического стимулирования в США окажут негативное влияние на котировки золота и серебра - Julius Baer
Меры экономического стимулирования со стороны администрации Байдена окажут в целом негативное влияние на золото и серебро, говорится в комментарии главы отдела исследований Next Generation банка Julius Baer Карстена Менке. Рынки золота и серебра продолжают топтаться на месте. На протяжении...    читать дальше
.
26 марта 2021 года 13:57
Покупки акций золотодобывающих компаний РФ должны быть осторожными - "Велес Капитал"
Покупки акций золотодобывающих компаний РФ на среднесрочную перспективу стоит совершать с осторожностью, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Котировки акций российских золотодобывающих компаний, как и цены на само золото, расположены у важных среднесрочных и...    читать дальше
.
26 марта 2021 года 13:31
Рубль будет торговаться, вероятно, в диапазоне 75-76 руб./$1 на следующей неделе - УБРиР
Курс рубля к доллару на следующей неделе будет торговаться, вероятно, в диапазоне 75-76 руб./$1, курс евро - в диапазоне 89-90 руб./EUR1, говорится в комментарии Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). "В середине текущей недели курс доллара немного подрос, но уже к пятнице ситуация...    читать дальше
.
26 марта 2021 года 13:02
Акции Unum Group интересны для покупки в дивидендный портфель от уровня $24,2 - BCS Express
Акции Unum Group интересны для покупки в дивидендный портфель от уровня $24,2 за штуку, говорится в аналитическом материале BCS Express. "В начале марта цена акций Unum Group закрыла "гэп", образованный в середине февраля 2020 года, и импульс роста на месячном графике отработан. Бумаги находятся в...    читать дальше
.
26 марта 2021 года 12:31
Котировки акций PayPal обладают потенциалом роста на 25% - BCS Express
Котировки акций PayPal Holdings обладают потенциалом роста на 25% от текущего уровня, считают аналитики BCS Express. Потенциал роста бумаг финтех-сектора на рынке акций США вырос после последней коррекции в "акциях роста". По мнению участников рынка, отмечают эксперты, индустрия финансовых...    читать дальше
.
26 марта 2021 года 11:55
Среднесрочные риски динамики цены золота в текущий момент смещены в сторону снижения - "Велес Капитал"
еднесрочные риски динамики цены на золото смещены в сторону снижения при нахождении котировок под уровнем сопротивления в $1825 за тройскую унцию, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Золото в марте оказалось у важной среднесрочной и долгосрочной поддержки $1700...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.