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25 марта 2021 года 19:11

Рынок акций РФ опустился к уровню месячной давности по индексу РТС на внешнем негативе и санкционных опасениях

Москва. 25 марта. Рынок акций РФ в четверг снизился вслед за внешними фондовыми площадками и подешевевшей нефтью (Brent ушла ниже $62 за баррель) из-за опасений замедления восстановления мировой экономики, а также на фоне сохраняющейся неопределенности с антироссийскими санкциями со стороны США; индекс РТС откатился к уровням месячной давности, индекс Мосбиржи не удержал рубеж 3450 пунктов.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3439,3 пункта (-1,3%), индекс РТС - 1417,16 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,2%.

Доллар просел до 76,45 рубля (-0,13 рубля), доходность 10-летних UST снизилась до 1,61% годовых (-0,2%).

В Кремле заявили, что не располагают информацией о том, что будут представлять собой возможные новые санкции США против РФ, но не согласились, что ожидание этих рестрикций лихорадит российский финансовый рынок.

Власти РФ рассматривают разные сценарии реакции на возможные санкции США, рисков фундаментального влияния на экономику нет, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Тем не менее, подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-4,2%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-4,2%), бумаги UC Rusal (MOEX: RUAL) (-3,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%), "Московской Биржи" (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,6%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,3%), акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%).

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, на рынке акций РФ пока сохраняется подавленное настроение, что влечет сползание цен из-за опасений по поводу мирового экономического роста и замедления темпов восстановления экономики. На этом фоне дешевеет нефть и сокращается спрос на акции циклических компаний. "Истории роста" также остаются под давлением на фоне высокой доходности государственных облигаций.

По словам исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артема Тузова, нефть накануне смогла локально подрасти на фоне сообщений о блокировке Суэцкого канала, где скопилось более 100 танкеров (часть из них перевозит порядка 15 млн баррелей сырья). В четверг движение в канале было частично восстановлено, поэтому котировки вновь пошли вниз на опасениях снижения глобального спроса из-за третьей волны пандемии.

Российский рынок акций снизился вслед за нефтью, а также фондовыми площадками Европы и США на опасениях слабого восстановления спроса. В краткосрочной перспективе индекс МосБиржи останется в рамках 3400-3470 пунктов, индекс РТС - в коридоре 1380-1450 пункта.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций в четверг просел при невысокой активности торгов, самыми слабыми секторами были нефть и газ, а также химия и нефтехимия.

Нефть Brent вновь оказалась под давлением из-за ухудшения ожиданий по спросу на фоне роста случаев COVID-19 в ключевых регионах, включая Европу и Индию. От более активного снижения котировки удерживала ситуация в Суэцком канале, где до сих пор судоходство заблокировано севшим на мель 400 метровым контейнеровозом. Управляющая каналом компания заявляет о том, что решение проблемы может затянуться на несколько дней, а то и недель. Почти 30% контейнерных перевозок и около 12% всей мировой торговли проходит через данную транспортную артерию. Нефтетрейдеры заявляют о сокращении закупок Южной Кореей и Китаем в последнее время на фоне высоких цен. Азиатские переработчики предпочитают использовать ранее купленную дешевую нефть из хранилищ, чем размещать заказы на новые поставки. Европейский спрос также остаётся слабым из-за продления карантинных мер. Если Суэцкий канал будет быстро расчищен, то есть вероятность падения котировок Brent ниже $60 за баррель, считает аналитик.

En+ (MOEX: ENPG) Group сообщила о падении чистой прибыли за 2020 год на 22,1% (до $1,016 млрд) при снижении выручки на 11,9% (до $10,356 млрд). Снижение выручки отражает среднее падение цены на алюминий на 5% в отчетный период, а также падение реализации на 6%. НМТП сообщил о падении прибыли по РСБУ за 2020 год в 25 раз - до 2,3 млрд рублей - при сокращении выручки почти на 19%.

Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась в район 1,6%. В целом можно говорить, что долговой рынок немного успокоился, но для рубля продолжают сохраняться внешнеполитические риски, которые способны повысить волатильность, полагает Кочетков.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), глава Минфина США Джанет Йеллен отметила улучшившееся состояние финансовых организаций, но подчеркнула, что необходимо тщательно оценивать риски со стороны фирм по управлению активами. Также глава Минфина в очередной раз высказалась о необходимости увеличения налогов, впоследствии эти шаги могут негативно сказаться на рынках. Отдельно стоит отметить заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что рост доходностей связан с улучшением ожиданий восстановления экономики, что совпадает с мнением его коллеги и общей риторикой ФРС. Глава ФРС подчеркнул, что доходности не вызывают беспокойства регулятора, так как ставки не находятся на уровне, способном навредить восстановлению экономики.

Нефть накануне выросла на новостях о севшем на мель в Суэцком канале контейнеровозе, что способно вызвать перебои с поставками нефти. В то же время такие затруднения поставок краткосрочны и не изменят долгосрочный баланс спроса и предложения на рынке, поэтому в четверг цены вновь поползли вниз. Инвесторы ждут новостей об улучшении коронавирусной ситуации и оценивают перспективы восстановления спроса.

Санкционная обстановка на российском рынке пока не изменилась - введенные санкции со стороны Канады были незначительны и ограничились персональными мерами. Значимых позитивных новостей на рынке пока нет, поэтому общий спрос не сильно поддерживает рублевые активы. При этом в четверг перечисляются крупные налоговые выплаты - НДС, НДПИ и акцизы, что поддерживает рубль. Долгосрочного закрепления доллара в новом диапазоне выше 76 руб./$1 пока не ожидается, в базовом сценарии курс вернется к привычным 75 руб./$1 в среднесрочной перспективе, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

Как отмечает аналитик Sber CIB Михаил Шейбе, в преддверии совещания ОПЕК+ на будущей неделе четыре источника сообщили агентству Reuters, что участники этого соглашения, скорее всего, как и в прошлый раз, решат воздержаться от увеличения квот на добычу. Более того, министр энергетики ОАЭ (страна занимает в ОПЕК третье место по объемам нефтедобычи) на этой неделе призвал проявлять осторожность. В конце февраля - начале марта инвесторы рассчитывали на то, что ОПЕК+ увеличит предложение уже в апреле, и тогда это оказало давление на нефтяной рынок. На этот раз среди участников рынка преобладают другие ожидания. Сейчас инвесторы в основном исходят из того, что ОПЕК+ сохранит действующие ограничения до мая (или даже сократит квоты), и в ближайшие несколько дней такие ожидания, вероятно, найдут отражение в котировках нефтяных фьючерсов. Инцидент в Суэцком канале также способствует росту цен на углеводородное сырье в краткосрочной перспективе, однако перебои с поставками нефти и нефтепродуктов, вероятно, будут лишь временными. Кроме того, влияние этого фактора отчасти нивелируется низким спросом на нефть в Европе, где начался сезон профилактических работ на НПЗ, а в ряде стран продлевается действие карантинных ограничений. Судно, которое перекрыло Суэцкий канал, в лучшем случае удастся снять с мели не ранее воскресенья или понедельника, отмечает Шейбе.

В четверг в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский индекс Hang Seng также потерял 0,1%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE теряют 0,2-0,9%) и США (индекс S&P 500 снижается на 0,4%).

В США в четверг вышла неплохая статистика. Число заявок на пособие по безработице на прошлой неделе снизилось до 684 тыс. - минимумам с марта 2020 года, когда началась пандемия COVID-19. Аналитики в среднем ожидали снижения числа заявок до 730 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

Кроме того, оценка роста ВВП США в IV квартале была повышена до 4,3% с 4,1% в пересчете на годовые темпы. Эксперты в среднем не ожидали пересмотра показателя, сообщают Trading Economics и MarketWatch.

Нефть в четверг вновь дешевеет после скачка накануне на фоне блокировки Суэцкого канала; цена Brent к 18:50 МСК находилась более чем на $2 ниже уровня суточной давности. Стоимость майских фьючерсов на Brent составила $61,46 за баррель (-4,6% и +6% в среду), майская цена WTI - $57,85 за баррель (-5,4% и +5,9% накануне).

Контейнеровоз Ever Given водоизмещением более 200 тыс. тонн, который сел на мель и заблокировал движение в Суэцком канале, в среду не удалось сдвинуть с места, следует из данных международной системы позиционирования судов (AIS).

Минэнерго США в среду сообщило о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. Увеличение запасов наблюдалось пятую неделю подряд. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали их сокращения на 1,7 млн баррелей. Данные Минэнерго США также показали снижение спроса на нефтепродукты на минувшей неделе на 1,2%.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (-6,9%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-6,7%), акции ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-5,6%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-4,3%), акции ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-4%).

Совет директоров En+ (-3,8%) будет рекомендовать не выплачивать дивиденды за 2020 год, компания рассчитывает вернуться к дивидендной политике по итогам первого полугодия 2021 года, сообщил глава совета директоров лорд Баркер.

Подорожали бумаги ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+8,5%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+5,1%), ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (+3,7%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+3,4%), ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (+2,8%), акции "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (+2%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+1,8%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+1,1%).

ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+1,1%) в 2020 году увеличил чистую прибыль по РСБУ в 2,4 раза - до 2,3 млрд рублей, сообщается в отчете компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 69,36 млрд рублей (из них 10,13 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 9,07 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,56 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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