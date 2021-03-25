Цены "длинных" евробондов РФ в четверг умеренно подросли, изменения котировок остальных бумаг незначительные

Москва. 25 марта. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций в четверг умеренно подросли на фоне наметившейся стабилизации ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries), изменения цен остальных бумаг были незначительными. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла всего на 4 базисных пункта по отношению к закрытию среды и составила 114,28% от номинала, что соответствует доходности 1,79% годовых (снижение на 3 базисных пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries опустилась за день на 1 базисный пункт и составила 101,24% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 0,05% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился за день на 4 пункта, составив 174 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 38 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 127,04% от номинала (доходность снизилась на 2,5 базисного пункта - до 4,03% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 36 базисных пунктов - до 122,63% от номинала (доходность снизилась также на 2,5 базисного пункта и составила 4,02% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 3 базисных пункта, до 112,55% от номинала (доходность выросла на 0,3 пункта - до 2,165% годовых), а с погашением в 2023 году - на 4,5 базисного пункта, до 109,25% от номинала, что соответствует доходности 1,06% годовых (рост на 0,5 пункта к предыдущему дню).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 48 базисных пунктов - до 119,07% от номинала (доходность снизилась на 2,5 базисного пункта - до 4,06% годовых), а бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 3 базисных пункта - до 110,08% от номинала, что соответствует доходности 2,49% годовых (снижение на 1 пункт к предыдущему дню).

"Сегодня российские еврооблигации в целом торгуются в боковом диапазоне. Доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ находится на уровне 2,93% годовых. Такая динамика обусловлена некоторым затишьем в секторе облигаций развитых стран, в частности, доходность десятилетних US Treasuries в течение последних нескольких дней находится вблизи отметки 1,6% годовых, что более чем на 10 базисных пунктов ниже максимумов прошлой недели. Кроме того, в последние дни наблюдается некоторый рост спроса глобальных инвесторов на облигации развивающихся стран на фоне стабилизации ситуации на финансовом рынке Турции. Опубликованные же сегодня в США данные о заявках на пособие по безработице продемонстрировали снижение показателя на большую величину, чем прогнозировали аналитики, что является в целом позитивной новостью для евробондов emerging markets. Но, с другой стороны, на рынке сохраняются опасения по поводу негативного влияния новых карантинных ограничений, вводимых в разных странах, на мировую экономику", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 97 тыс. - до 684 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальный уровень с марта 2020 года, когда началась пандемия COVID-19. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 781 тыс., а не 770 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения числа заявок до 730 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.