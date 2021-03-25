Потенциал роста котировок акций Disney составляет около 12% на горизонте года - "Фридом Финанс"

Потенциал роста котировок акций Walt Disney Co. составляет около 12% на горизонте года, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова.

"Котировки акций Disney на последних трех сессиях дешевели, потеряв суммарно около 5%. Бумаги попали в просадку вместе с широким рынком, который реагировал на ситуацию с пандемией в Европе. В итоге цена бумаги в текущий момент ушла заметно ниже своих справедливых уровней, что дает инвесторам возможность войти в эти акции со средним и даже коротким горизонтом. В ближайший год потенциал роста котировок акций Disney составляет около 12%. Цена акции способна вернуться выше $200 за штуку уже в первом полугодии", - указывает эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.