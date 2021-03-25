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25 марта 2021 года 15:40

Рубль днем укрепляется к доллару и евро благодаря налоговым выплатам и отсутствию санкционных новостей

Москва. 25 марта. Доллар и евро умеренно дешевеют на "Московской бирже" в четверг днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря пику налогового периода марта и отсутствию новостей на тему антироссийских санкций.

Курс доллара США составил 76,16 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 41,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,9 руб./EUR1, подешевев на 52,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 46,48 копейки - до 82,34 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 26 марта на 2,06 копейки, до 76,1741 руб./$1, и уменьшил курс евро на 7,47 копейки, до 89,9768 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно повышается к доллару и евро на дневных торгах благодаря спросу на рублевую ликвидность под перечисление в бюджет основных налоговых выплат марта, а также в условиях отсутствия новостей на тему санкций. В предыдущие дни рубль сильно слабел на слухах, что санкции будут иметь жесткий характер. Во всяком случае, еще в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как оценивают в Кремле угрозу отключения РФ от SWIFT, заявил, что Россия должна быть готова к любым потенциальным угрозам из-за непредсказуемых санкций ее оппонентов, в том числе США.

В четверг Песков пояснил, что в Кремле не располагают информацией о том, что будут представлять собой возможные новые санкции США против РФ, но не согласились, что ожидание этих рестрикций лихорадит российский финансовый рынок. "У Кремля такой информации нет. (...) Что касается санкций непрекращающихся, то это нужно спрашивать в Вашингтоне", - ответил он журналистам на вопрос, известно ли Кремлю, когда и в каком масштабе могут быть объявлены новые санкции Вашингтоном.

При этом Песков не согласился с тем, что российский финансовый рынок лихорадит в ожидании этих санкций. "Я не соглашусь со словом "лихорадит". Ничего у нас не лихорадит. Волатильность, может быть, да. Волатильность амплитудой чуть выше обычного может быть. Но ничего не лихорадит", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Тем временем тема взаимоотношений между ЕС и РФ, которая должна была обсуждаться на саммите ЕС 25-26 марта, вновь была перенесена, что оказало определенное влияние в пользу улучшения настроений рынка. Согласно официальному релизу, двухдневная видеоконференция глав государств и правительств стран ЕС начнется 25 марта в Брюсселе вместо ожидавшегося очного саммита Евросоюза, европейские лидеры коротко затронут Россию и пообщаются по видеосвязи с президентом США Джо Байденом.

Накануне высокопоставленный чиновник Евросоюза, комментируя журналистам на условии анонимности повестку предстоящего видеосовещания на высшем уровне, объяснил, что, хотя тема отношений Евросоюза с Россией давно стоит в повестке дня Европейского совета, ее уже несколько раз пришлось переносить по причине пандемии COVID-19, вынуждавшей проводить видеоконференции глав государств и правительств стран ЕС, тогда как, по мнению главы Евросовета, это должно обсуждаться на очном саммите.

"Санкционная риторика Запада обострилась, и инвесторы, затаив дыхание, ждут обнародования новых ограничений. Ключевой момент для рубля заключается в том, какой характер будут носить санкции. Если ограничения будут носить индивидуальный характер, и валюта, и отечественные активы в целом вздохнут с облегчением. В противном случае рублю не избежать падения к новым минимумам. В ближайшей перспективе "доллар-рубль" может предпринять дальнейшие попытки снижения, поскольку индекс доллара отошел от четырехмесячных максимумов. Однако медвежьи риски по-прежнему преобладают и не дадут котировкам опуститься ниже 75 руб./$1. Ближайшая цель покупателей рубля сейчас проходит в районе 75,5 руб./$1", - говорит сотрудник департамента экономических и финансовых исследований группы компаний CMS Institute Николай Переславский.

"Санкционная обстановка пока не изменилась - введенные санкции со стороны Канады в среду были незначительны и ограничились персональными мерами. Значимых позитивных новостей на рынке пока нет, поэтому общий спрос не сильно поддерживает рубль. При этом сегодня уплачиваются крупные налоговые выплаты НДС, НДПИ и акцизы, что немного поддержит национальную валюту. Пока мы не ждем долгосрочного закрепления рубля в новом диапазоне выше 76 руб./$1, в базовом сценарии курс вернется к привычным 75 руб./$1 в среднесрочной перспективе", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются, продемонстрировав резкий рост по итогам предыдущих торгов на фоне блокировки Суэцкого канала.

Инвесторы также опасаются, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и связанное с этим продление ограничений в некоторых странах Европы воспрепятствуют восстановлению экономики.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК снизилась на 2,78% - до $62,62 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 3,07% - до $59,3 за баррель.

Контейнеровоз Ever Given водоизмещением более 200 тыс. тонн, который сел на мель и заблокировал движение в Суэцком канале, в среду не удалось сдвинуть с места, следует из данных международной системы позиционирования судов (AIS).

"Около 10% мировых морских перевозок нефти проходят через канал", - сказал глава инвестиционных исследований BDSwiss Маршалл Гиттлер, которого цитирует MarketWatch. Однако эксперт отметил, что проблема может быть решена достаточно быстро и вряд ли будет иметь длительное влияние на нефтяной рынок.

Между тем министерство энергетики США в среду сообщило о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. Увеличение запасов наблюдалось пятую неделю подряд. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали их сокращения на 1,7 млн баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов увеличились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 4,64% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 3 б.п. - до 4,7% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца повысились на 2 б.п. - до 4,87% и 5,18% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев прибавила 6 б.п. - до 5,29% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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