Рисков ослабления рубля в настоящее время больше, чем шансов на укрепление - Банк "Зенит"

Рисков ослабления курса рубля в настоящее время больше, чем шансов на его укрепление, отметил начальник аналитического управления Банка "Зенит" Владимир Евстифеев в ходе онлайн-конференции "Российский рубль - рынки готовятся к самому худшему".

"Это связано с санкционной риторикой США и ЕС. Ранее это давление компенсировалось интересом нерезидентов к рынку ОФЗ в условиях снижения размера ключевой ставки. Высокая доходность рынка рублевых облигаций позволяла рублю игнорировать либо слабо реагировать на ухудшение внешнеполитической конъюнктуры. Сейчас же у рубля нет таких опор для укрепления, а лишь на одной нефти рубль вряд ли способен укрепляться", - указал Евстифеев.

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