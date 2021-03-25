Возможно повышение волатильности на валютном рынке - "Открытие Брокер"

Сохраняющиеся внешнеполитические риски могут повысить волатильность курса рубля, полагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

"Рубль укреплял в четверг свои позиции, как и другие валюты сырьевой группы. Рост ставок отражает спрос на рублёвую ликвидность в день пиковых налоговых платежей. Кроме того, ожидания дальнейшего повышения ставки ЦБ РФ усиливаются. На Forex традиционные индикаторы говорят о возвращении аппетитов к риску. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 1,61%. В целом можно говорить, что рынок немного успокоился, но для рубля продолжают сохраняться внешнеполитические риски, которые способны повысить волатильность", - отмечает эксперт "Открытие Брокер".

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