"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Россетей с целью 1,70 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Россети" с целью 1,70 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 1,43 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Начиная середины февраля акции "Россетей" снизились более чем на 15% и достигли уровня поддержки. Технические индикаторы говорят о перепроданности бумаги и о возможном развороте. Бумага снижалась, предположительно, на ожиданиях запуска нового блока АЭС в Ленинградской области. Но на текущий момент инструмент распродали слишком сильно, поэтому мы считаем этот уровень неплохой возможностью для входа. Также необходимо отметить, что компания платит неплохие дивиденды. При текущих ценах ожидаемая доходность составляет около 6%, а отсечка ожидается в первой половине июля", - указывают эксперты "Финама"

"С технической точки зрения, бумага движется в растущем тренде. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 1,70 руб. При покупке на 10% и выставлением стоп-заявки на уровне 1,43 руб. риск на портфель составит 0,7%", - указывают аналитики инвесткомпании.

ПАО "Россети" - крупнейшая в России энергетическая компания.

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