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25 марта 2021 года 15:06
Цена нефти, скорее всего, сильно превысит уровень $70/барр. к середине 2021г - Julius Baer
Цена нефти, скорее всего, сильно превысит уровень $70/барр. к середине 2021г, отмечается в комментарии главного экономиста и руководителя исследовательской группы Next Generation банка Julius Baer Норберта Рюкера. По мнению эксперта, не считая рыночных колебаний в последние дни, настроения на рынке нефти остаются "бычьими". Меры экономического стимулирования, а также успехи в области вакцинации должны способствовать восстановлению спроса на нефть, а нефтедобывающие страны искусственно сохраняют дефицит. Нефтяной цикл находится на достаточно высоком уровне, но в нем еще есть запас для роста на ближайшие месяцы в преддверии лета. "Рынок нефти в последнее время напоминает работу неисправного двигателя, - пишет Рюкер. - После падения цен накануне, в среду цены на нефть резко подскочили. Эти ценовые колебания выглядят, скорее, потоковыми на фоне трейдинговой активности, нежели фундаментальными, и отражают сброс давления на рынке нефти. При этом многочисленные трейдинговые позиции на фьючерсном рынке не привели к его перегреву, а консолидация усилилась за счет трейдеров, которые извлекли прибыль". Главная новость в повестке дня - блокировка Суэцкого канала. Он является одной из критических транспортных магистралей для мировой торговли, на которую приходится около 10-15% морских поставок нефти и нефтепродуктов. Тем не менее, эксперт банка считает, что этот инцидент в основном только создает шум на рынке, и не должен оказать долгосрочного фундаментального воздействия. Обычно подобные инциденты разрешаются в течение нескольких дней. Полностью загруженные и крупные баржи с нефтью обычно обходят Суэцкий канал стороной из-за своих размеров. Если разблокировка канала затянется, суда просто изменят маршрут. Европа, как регион, относительно наиболее пострадавший в плане импорта с Ближнего Востока, в любом случае испытывает медленный рост спроса и при необходимости найдет альтернативные источники предложения, считает Рюкер. "Если не брать во внимание этот шум и рыночные колебания, мы считаем, что к середине года цены на нефть сильно превысят отметку в $70 за баррель. Спрос на нефть будет расти в преддверии лета за счет того, что меры экономического стимулирования и успехи в области вакцинации помогут восстановить туристическую активность. В то же время, похоже, что нефтедобывающие страны готовы продлить ограничение поставок дольше необходимого", - прогнозирует эксперт Julius Baer. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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