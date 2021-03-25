Индекс S&P 500 проведет торги в четверг в диапазоне 3870-3920 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торги в четверг в диапазоне 3870-3920 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. "Медвежья" дивергенция по индикатору RSI обусловливает краткосрочную склонность индекса широкого рынка к коррекции. Индикатор MACD опустился до негативного уровня. Ближайшей поддержкой выступает 50-дневная скользящая средняя на уровне 3870 пунктов", - отмечает аналитик инвесткомпании Сергей Пигарев.

Мировые рынки в четверг, на взгляд эксперта, не демонстрируют ярко выраженной динамики. Котировки по-прежнему находятся под давлением ввиду опасений в отношении роста заболеваемости COVID-19 и ужесточения карантинных ограничений в странах ЕС. Негативное влияние на товарные рынки оказывает повышение курса доллара относительно мировых валют.

"Акции "роста" с начала года отстают от компаний "стоимости" в связи с ожидаемым ускорением инфляции и повышением доходностей американских облигаций, - указывает Пигарев. - По нашим прогнозам, данная тенденция сохранится. В апреле и мае темпы роста цен ускорятся из-за эффекта базы, так как весной 2020г отмечался максимальный спад экономической активности, а также наиболее значительное снижение цен на потребительские и сырьевые товары. Поддержку эмитентам из циклических секторов окажет восстановительный рост экономики, поддерживаемый пакетом стимулирующих мер на $1,9 трлн. На заседании Комитета по открытым рынкам (FOMC) 17 марта прогнозы ФРС по росту ВВП и уровню безработицы на 2021г были пересмотрены в сторону улучшения: с 4,2 до 6,5% и с 5 до 4,5% соответственно".

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