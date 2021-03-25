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25 марта 2021 года 14:21
Доллар укрепляет позиции на фоне третьей волны коронавируса в Европе - "Финам"
Пара евро/доллар находится на четырехмесячных максимумах в связи со все ухудшающейся эпидемиологической ситуацией в Европе, новыми ограничительными мерами и локдаунами, отмечается в комментарии аналитика "Финама" Андрея Маслова. "Американская валюта продолжает рост на фоне растущего беспокойства инвесторов относительно третьей волны коронавируса в Европе, потенциального повышения налогов в США и опасениями по поводу инфляционного давления. Старый Свет страдает от недостатка вакцины, который начался из-за недоверия к препарату от AstraZeneca. Даже отмена жестких ограничительных мер на Пасху в Германии не поспособствовала усилению доверия к перспективам восстановления экономики ЕС, а, скорее, пошатнуло репутацию правительства. Многие аналитики уже перенесли свои прогнозы ускорения экономического роста в Европе минимум на квартал - к концу 2021г", - отмечает Маслов. В среду министр финансов США Джанет Йеллен и председатель ФРС Джером Пауэлл выразили уверенность в восстановлении США во время выступления перед Конгрессом. Йеллен отметила, что она готова поддержать банки, которые выкупают акции и выплачивают дивиденды, демонстрируя уверенность в экономике США. В свою очередь Пауэлл заявил, что 2021г будет "очень, очень сильным годом в наиболее вероятном случае". Инфляция также может привести к ухудшению экономической ситуации, так как сбои в цепочке поставок оказывают давление на производителей, а в начале марта в США активизируется производственная деятельность, указывает эксперт "Финама". Что касается макроэкономической статистики, то аналитик обращает внимание на пул статистики от Markit за март по предварительным результатам индекса деловой активности, выпущенный 24 марта. Так, в США индекс деловой активности в производственном секторе и сфере услуг составил 59,0 и 60,0 пунктов соответственно, что соотносится как с прогнозами аналитиков, так и с результатами предыдущего периода. В еврозоне индекс деловой активности в производственном секторе и сфере услуг составил 62,4 и 48,8 пункта соответственно, что также выше как консенсус-прогноза в 57,7 и 46,0 пункта, так и результатов прошлого месяца в 57,9 и 45,7 пункта соответственно. 25 марта в США станут известны окончательные данные по темпам роста и дефлятору ВВП за 4 квартал, а также первичным заявкам на пособия по безработице за неделю. В Германии будет обнародован индекс доверия потребителей от Gkf за апрель, напоминает Маслов. "Курс EUR/USD плотную приблизился к линии поддержки в 1,1800 и торгуется у отметки в 1,1805. Стохастические линии находятся в зоне сильной перепроданности, что говорит от ограниченном потенциале снижения по инструменту в краткосрочной перспективе", - резюмирует эксперт "Финама". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-ДОЛЛАР/ЕВРО-АНАЛИТИКА
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