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25 марта 2021 года 13:57
Перспективы индекса S&P 500 остаются умеренно позитивными на среднесрочном горизонте - BCS Express
Перспективы индекса S&P 500 остаются умеренно позитивными на среднесрочном горизонте, говорится в комментарии BCS Express. Индекс S&P 500 по итогам торгов 24 марта снизился на 0,5% к концу сессии, остановившись на отметке 3890,9 п. "После короткого отскока в начале недели котировки индекса S&P 500 продолжают корректироваться на фоне ухудшения сентимента на мировых рынках, - пишут аналитики инвесткомпании. - Ключевые позитивные драйверы уже давно заложены в цену, поэтому участники рынка пристально следят за новой информацией и придерживаются осторожного позиционирования. Потенциал для развития коррекции пока сохраняется. О перепроданности по осцилляторам говорить не приходится, в то время как нижняя граница восходящего канала может быть встречена только в районе 3840 п. При этом прямо сейчас инструмент находится в зоне локальной поддержки 3890-3900 п. Без боя покупатели могут не отдать этот рубеж. Умеренно позитивная динамика фьючерсов сегодня с утра это подтверждает". Взгляд экспертов BCS Express на инструмент на среднесрочном горизонте остается умеренно позитивным. Перспектива восстановления экономики и мягкая политика ФРС, по их мнению, могут поддерживать оптимизм в отношении будущих перспектив. Многомесячный восходящий тренд остается актуальным, и причин усомниться в его силе на графике не наблюдается. "В базовом сценарии уровень 4000 п. может быть достигнут в течение нескольких недель, - прогнозируют аналитики. - По характеру приближения к психологическому рубежу можно будет судить о перспективах коррекции или продолжения роста к следующим целям. Постепенное приближение к уровню будет позитивным сигналом. Резкий импульс может указывать на спекулятивную природу движения, что может дать повод к фиксации прибыли по длинным позициям и последующему откату". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-S&P-ИНДЕКСЫ-ПРОГНОЗ
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