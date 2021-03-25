Рубль вернется к отметке 75 руб./$1 в среднесрочной перспективе - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль вернется к отметке 75 руб./$1 в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курсы валют EM в четверг двигаются разнонаправленно, курс доллар-рубль корректируется на 0,4% после значительного роста прошлых дней. Санкционная обстановка пока не изменилась - введенные санкции со стороны Канады были незначительны и ограничились персональными мерами. Значимых позитивных новостей на рынке пока нет, поэтому общий спрос не сильно поддерживает рубль. При этом сегодня уплачиваются крупные налоговые выплаты НДС, НДПИ и акцизы, что немного поддержит национальную валюту. Пока мы не ждем долгосрочного закрепления рубля в новом диапазоне выше 76 руб./$1, в базовом сценарии курс вернется к привычным 75 руб./$1 в среднесрочной перспективе", - пишут аналитики банка.

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