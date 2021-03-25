Нерезиденты продолжат сокращать вложения в ОФЗ в ближайшее время - "Уралсиб"

Нерезиденты продолжат сокращать вложения в в российский долговой рынок в ближайшее время, что может стать дополнительным триггером для ослабления рубля и снижения привлекательности вложений в ОФЗ, говорится в комментарии корпорации "Уралсиб".

Как отмечает аналитик Ирина Лебедева, в среду на долговом рынке царила коррекция, котировки в сегменте ОФЗ с фиксированным купоном росли. На локальных долговых рынках развивающихся стран единого тренда не сложилось, кроме российского рынка позитивная динамика наблюдалась на рынках локального суверенного долга Индонезии и Малайзии. Правда, и на российском рынке рост оказался умеренным, была отыграна лишь часть потерь вторника. Объем торгов тоже оказался существенно ниже, чем накануне, так что все происходящее мы склонны считать именно коррекцией после сильного падения. В целом по итогам средыя суверенная кривая сдвинулась вниз на 5-10 б.п. в зависимости от участка.

" Повышенная активность зафиксирована на среднем участке суверенной кривой со сроком до погашения 5-6 лет, здесь снижение доходности составило 6-7 б.п., - констатирует эксперт "Уралсиба". - Также среди наиболее активно торговавшихся выпусков можно отметить десятилетний бенчмарк ОФЗ 26228, вчера он вырос на 0,16% от номинала, доходность опустилась на 3 б.п. до 7,21%. Снижение доходности на дальнем участке кривой составило около 4-6 б.п., доходность самых длинных выпусков остается в районе 7,3%, и пока значительного улучшения ситуации здесь не видно".

Несмотря на вчерашнее восстановление котировок, аналитик корпорации не ждет в ближайшее время притока средств нерезидентов в ОФЗ, скорее, они продолжат постепенно сокращать свои вложения в российский долговой рынок, что может стать дополнительным триггером для ослабления рубля и снижения привлекательности вложений в ОФЗ.

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