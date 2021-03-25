Возможно снижение цены акций "Энел Россия" к уровню 0,7 руб. во 2К21 - ПСБ

Возможно снижение котировок акций "Энел Россия" к уровню 0,7 рубля за штуку во втором квартале текущего года, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Фокусировка "Энел Россия" на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) - это основной фактор долгосрочной привлекательности компании. Компания планирует ввести в эксплуатацию Азовскую ВЭС в июне 2021 года, а Кольскую ВЭС - в мае 2022 года. Тем не менее мы нейтрально оцениваем данную новость. В моменте ключевым фактором, оказывающим влияние на котировки акций компании, являются дивиденды. Напомним, что "Энел Россия" перенесла выплату дивидендов 2021 года на 2023 год, на 2022 год сохранила план по выплате 3 млрд рублей, - отмечают эксперты ПСБ. - Решение о переносе выплаты дивидендов является негативным моментом, и, на наш взгляд, бумаги "Энел Россия" в ближайший квартал останутся слабее рынка и могут продолжить снижение к 0,7 руб./акция".

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