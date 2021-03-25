"Финам" рекомендует покупать акции Citigroup с целью $82,7

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Citigroup Inc. с целевой ценой $ 82,7 за штуку на горизонте 12 мес., что предполагает потенциал роста на уровне 16,6%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперт "Финама" Игорь Додонов приводит ряд аргументов в пользу рекомендации:

- Citigroup - самый глобальный банк в мире, который обслуживает порядка 200 млн счетов физических и юридических лиц в 160 странах. При этом банк - один из крупнейших эмитентов кредитных карт.

- Citigroup вполне неплохо пережил кризисный 2020 г. Банку удалось сохранить выручку на уровне предыдущего года, остаются высокими его показатели достаточности капитала и ликвидности.

- Аналитики "Финама" рассчитывают, что сильный бренд, эффективная бизнес-модель с широким международным охватом, лидерство в сегменте кредитных карт позволят Citigroup сохранить и упрочить свои позиции в отрасли, особенно в потребительском секторе.

- Преимуществом Citigroup является высокая дивидендная доходность акций. Кроме того, банк собирается возобновить реализацию программы buyback. Акции банка также относительно дешевы по мультипликаторам, подчеркивает Додонов.

Citigroup - один из крупнейших в мире финансовых конгломератов. Банк образован в 1998 г. в результате слияния Citicorp и Travelers Group и в настоящее время оказывает полный спектр финансовых услуг, включая розничный и корпоративный банкинг, инвестбанкинг, брокерские услуги, услуги по управлению активами и др. Кроме того, Citigroup - первичный дилер ценных бумаг казначейства США. Citigroup считается самым глобальным банком в мире, обслуживая порядка 200 млн счетов физических и юридических лиц в 160 странах.