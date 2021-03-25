Вероятна консолидация цены нефти в диапазоне $62-65/барр. в краткосрочной перспективе - BCS Express

Вероятна консолидация цены нефти марки Brent в диапазоне $62-65 за баррель в краткосрочной перспективе при отсутствии новых существенных драйверов, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Если блокировка морского пути в Суэцком канале затянется, то судам придется идти в обход с большой задержкой, и в отдельных регионах может сложиться точечный дефицит, что поддержит цены на нефть. Однако этот эффект может продлиться недолго, в то время как ключевые риски для рынка нефти сохраняются, - пишет аналитик инвесткомпании в своем комментарии. - В первую очередь участников рынка волнуют перспективы спроса, поскольку низкие темпы вакцинации и новая волна COVID-19 в Европе увеличивают риски в этой области. Статистические данные из разных стран по-прежнему указывают на слабый спрос, что склоняет к пересмотру прогнозов на 2021 год в сторону понижения".

Галактионов отмечает, что в этих условиях мартовское решение ОПЕК+ не увеличивать добычу в апреле выглядит дальновидным. "При ценах на нефть выше $65 за баррель оно выглядело несколько неожиданным, хотя уже тогда ряд экспертов указывали на существенное расхождение между ситуацией на биржевом рынке и рынке физических поставок. В совокупности страны ОПЕК+ в апреле сократят более 8 млн баррелей в сутки (б/с). Очередная встреча альянса, на которой нефтепроизводители дадут свою оценку ситуации и запланируют объем добычи на май, состоится 1 апреля", - обращает внимание он.

Статистика от Управления энергетической информации США (EIA) в среду подтвердила рост нефтяных запасов, которые прибавили 1,9 млн баррелей против ожидаемого снижения на 0,3 млн. Оценка API днем ранее указывала на чуть более сильный рост на 1 млн.

"В целом статистику можно охарактеризовать как умеренно негативную. Разрыв между текущими запасами и средним уровнем за 3 года расширился. По мере дальнейшего восстановления нефтепереработки излишки могут сократиться, но краткосрочно цена нефти находится под давлением", - отмечает Галактионов.

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