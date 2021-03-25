Рынок акций РФ утром просел вслед за нефтью, лидируют в откате Ozon и En+

Москва. 25 марта. Рынок акций РФ утром в четверг просел вслед за вновь дешевеющей нефтью и на фоне сохраняющейся неопределенности с антироссийскими санкциями со стороны США; индекс МосБиржи опустился ниже 3470 пунктов во главе с расписками Ozon и бумагами En+ .

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3466,97 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1433,45 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,4%.

Доллар стоит 76,15 рубля (-0,43 рубля), доходность 10-летних UST выросла до 1,623% годовых (+0,5%).

Подешевели расписки Ozon (-2,4%), акции En+ (-2,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,1%).

Совет директоров En+ будет рекомендовать не выплачивать дивиденды за 2020 год, компания рассчитывает вернуться к дивидендной политике по итогам первого полугодия 2021 года, сообщил глава совета директоров лорд Баркер.

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в четверг можно назвать слабо позитивным: азиатские рынки пытаются расти, игнорируя слабость акций китайских технологичных гигантов, нефть снижается, но валюты сырьевых стран пытаются укрепляться. Российский рынок отреагировал на слабость нефти, но у рубля есть внешние ориентиры для небольшого укрепления. Впрочем, все может испортить санкционная тема, которая по-прежнему остается актуальной. Расписки TCS Group в четверг последний день торгуются с дивидендами за IV квартал 2020 года в размере 17,8 рубля на ГДР (то есть $0,24 на акцию).

Одной из главных новостей для рынка сырья остается ситуация в Суэцком канале. Накануне днем появились сообщения, что контейнеровоз Ever Given удалось снять с мели, но позже данная информация была опровергнута. На утро четверга ситуация пока не изменилась и 400-метровое судно полностью блокирует канал. Ситуация осложняется сильным ветром, который мешает работе буксиров. Нефть наиболее ярко отреагировала на блокировку важной транспортной артерии, но рост оказался непродолжительным. Уже в четверг на рынке больше обеспокоены ситуацией с коронавирусом в Индии, которая является одним из ключевых рынков прироста спроса. Кроме рекордных случаев заражения, в Индии зарегистрировали местный штамм коронавируса с двойными мутациями. В связи с текущими проблемами спроса от ОПЕК+ ожидают продления мер ограничения производства до конца мая (совещание участников соглашения пройдет 1 апреля).

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, акции "Норникеля" остаются под давлением продаж на фоне старой истории о желании основного акционера ГМК - "Интерроса" - снизить дивиденды, что также не понравилось "Русалу". В результате акции ГМК (21,3 тыс. рублей) ушли под сильную поддержку 22 тыс. рублей, и теперь ее краткосрочные перспективы оцениваются не столь радужно.

В индексе МосБиржи принципиальная картина не изменилась: индикатор продолжает находиться в боковике 3400-3500 пунктов. Лишь после выхода из него можно задумываться о среднесрочных действиях.

Севший на мель посреди Суэцкого канала сверхтяжелый контейнеровоз перекрыл канал, а заодно и поставку нефти потребителям. Но это явление временное - скоро танкеры возобновят движение, и каких-то серьезных перебоев с сырьем на рынке не будет. К тому же почти у всех есть огромные резервы, накопленные весной прошлого года в момент падения цен. Некоторую поддержку нефти оказывают слухи о том, что ОПЕК+ может сохранить нынешние квоты на май, но это стоит воспринимать как начало борьбы за свое мнение. Традиционно перед встречей нефтяных министров стороны начинают вбрасывать в СМИ различные домыслы, пытаясь тем самым повлиять на мнение партнеров. Пока же нефть вновь снижается, риски еще одного удара вниз остаются в силе, считает Антонов.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, контейнеровоз Ever Green из-за плохой видимости сел на мель и перегородил Суэцкий канал, из-за чего большое количество судов, в том числе около 10 танкеров общим объемом около 13 млн баррелей нефти, не смогли продолжить путь к пунктам назначения. Если блокировка морского пути затянется, то судам придется идти в обход с большой задержкой, и в отдельных регионах может сложиться точечный дефицит, что поддержит цены.

Однако этот эффект может продлиться недолго, в то время как ключевые риски для рынка нефти сохраняются. В первую очередь участников рынка волнуют перспективы спроса, поскольку низкие темпы вакцинации и новая волна COVID-19 в Европе увеличивают риски в этой области. Статистические данные из разных стран по-прежнему указывают на слабый спрос, что склоняет к пересмотру прогнозов на 2021 год в сторону понижения.

В этих условиях мартовское решение ОПЕК+ не увеличивать добычу в апреле выглядит дальновидным. При ценах на нефть выше $65 за баррель оно выглядело несколько неожиданным, хотя уже тогда ряд экспертов указывали на существенное расхождение между ситуацией на биржевом рынке и рынке физических поставок. В совокупности страны ОПЕК+ в апреле сократят добычу более чем на 8 млн баррелей в сутки (б/с). Очередная встреча альянса, на которой нефтепроизводители дадут свою оценку ситуации и запланируют объем добычи на май, состоится 1 апреля.

Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. б/с (до 11 млн б/с), чистый импорт вырос на 0,34 млн б/с. Загрузка НПЗ продолжает восстанавливаться и на прошлой неделе выросла больше прогнозов - с 76,1% до 81,6%. В целом статистику можно охарактеризовать как умеренно негативную. Разрыв между текущими запасами и средним уровнем за 3 года расширился. По мере дальнейшего восстановления нефтепереработки излишки могут сократиться, но краткосрочно нефть находится под давлением, считает Галактионов.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, несмотря на сложную ситуацию с распространением коронавируса и начало третьей волны пандемии в Европе, что приводит к необходимости ужесточения карантинных ограничений в ряде ведущих стран, а также некоторых проблем с вакцинацией, данные по предварительным индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) в Европе оказались лучше ожиданий. При этом ситуация с деловой активностью в промышленности выглядит существенно лучше, нежели в секторе услуг, что обусловлено сохраняющимися ограничениями.

В понедельник настроениях на рынках противоречивые. Из важных событий в четверг интерес представляют данные по заявкам на пособие по безработице в США и ВВП страны за IV квартал.

Учитывая внешний фон, рынок акций РФ скорее будет консолидироваться, инвесторы могут не найти поводов для направленного движения. В результате индекс МосБиржи продолжит движение в верхней половине текущего целевого диапазона 3400-3500 пунктов. При этом в случае улучшения внешней конъюнктуры в ходе сессии он может предпринять попытку тестирования верхней границы коридора.

В США в среду индексы рынка акций снизились на 0,01-2% во главе с Nasdaq (-2%) из-за падения акций технологических компаний.

Во второй день выступлений в Конгрессе председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и министр финансов США Джанет Йеллен фактически повторили высказывания, сделанные во вторник.

Пауэлл подчеркнул на слушаниях в банковском комитете Сената, что финансовая помощь имеет решающее значение для усилий по восстановлению экономики США. Отвечая на вопрос, не угрожает ли рост доходности гособлигаций замедлению темпов подъема ВВП страны, он повторил, что повышение происходит с очень низких уровней и отражает уверенность в улучшении состояния экономики, сообщает The Wall Street Journal.

Доходность 10-летних US Treasuries снизилась четвертую сессию подряд, закрывшись на отметке 1,613%. На прошлой неделе она поднималась вплоть до 1,730%, тогда как еще в начале года показатель не превышал 1%.

Пауэлл отметил, что подъем доходности является "упорядоченным процессом". Ранее представители Федрезерва говорили о том, что будут предпринимать какие-либо действия только в случае беспорядочного изменения доходности.

В четверг в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский индекс Hang Seng топчется на месте), "минусует" Европа (индексы FTSE просел на 0,3%), но пытаются расти американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Надежды на восстановление мировой экономики при поддержке стимулирующих мер продолжают подпитывать аппетит инвесторов к риску, однако ротация в недооцененные стоимостные акции из акций роста оказывает давление на технологический сектор, пишет Trading Economics.

Пауэлл подчеркнул на слушаниях в банковском комитете Сената, что финансовая помощь имеет решающее значение для усилий по восстановлению экономики США. Йеллен призвала Конгресс расширить действие Paycheck Protection Program (PPP). В рамках этой государственной программы банки предоставляют кредиты малому бизнесу на выплату заработной платы.

Нефть утром в четверг вновь проседает после скачка накануне на фоне блокировки Суэцкого канала; цена Brent находится вблизи уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в среду. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $63,56 за баррель (-1,3% и +6% в среду), майская цена WTI - $60,18 за баррель (-1,6% и +5,9% накануне).

Контейнеровоз Ever Given водоизмещением более 200 тыс. тонн, который сел на мель и заблокировал движение в Суэцком канале, в среду не удалось сдвинуть с места, следует из данных международной системы позиционирования судов (AIS).

Минэнерго США в среду сообщило о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей. Увеличение запасов наблюдалось пятую неделю подряд. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали их сокращения на 1,7 млн баррелей. Данные Минэнерго США также показали снижение спроса на нефтепродукты на минувшей неделе на 1,2%.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Квадры" (MOEX: TGKD) (-4%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-2,8%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (-1,8%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,8%).

Подорожали бумаги ПАО "Кузбасская топливная компания" (MOEX: KBTK) (+6%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+5,1%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+3,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,4%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 10,03 млрд рублей (из них 2,07 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,9 млрд рублей - на бумаги "Норникеля" и 1,08 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").