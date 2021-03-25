Рубль, скорее всего, останется в пределах 76,0-77,0 руб./$1 в ближайшей перспективе - "ЛОКО-Инвест"

Рубль, скорее всего, останется в пределах 76,0-77,0 руб./$1 в ближайшей перспективе, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрия Полевого.

"Открывшись в непосредственной близости к 77,0 руб./$1 на утренних торгах в среду, рубль довольно бодро добрался до 75,70 руб./$1 уже к обеду. Правда, удержаться там не удалось, и доллар вернулся к 76,60 руб./$1 к концу дня. Рост нефти и почти нулевая динамика доллара позволили немного сбить накал, но без разрешения санкционной темы быстрого роста не получится. Ясности пока нет, периодически поступают лишь выпады в адрес РФ со стороны высокопоставленных лиц из США и ЕС", - пишет Полевой.

На взгляд эксперта, заявления госсекретаря США Блинкена и главы дипломатии ЕС Борреля о координации сдерживающих действий против РФ несколько снижают риски жестких санкций, ведь ЕС вряд ли готов на сколь угодно значимое ужесточение экономических санкций.

"Фактор налоговых выплат ещё полностью не отыгран, но он один рублю не поможет. Поэтому пока диапазон 76,0-77,0 руб./$1, видимо, будет сохраняться", - прогнозирует Полевой.

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