ПСБ рекомендует покупать акции "Интер РАО" с прогнозной ценой 6,94 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Интер РАО" с прогнозной ценой 6,94 рубля за штуку, сообщается в обзоре.

"Финансовый результат "Интер РАО" по итогам I квартала 2021 года ожидается сильным (возможны рекордные объемы экспорта электроэнергии и рекордная прибыль от этих поставок), но по мере исчерпания погодного эффекта результаты II и III кварталов года будут слабее. Но в целом мы считаем "Интер РАО" интересной компанией для долгосрочных вложений, рекомендуем покупать ее акции с прогнозной ценой в 6,94 рубля за штуку", - отмечают эксперты ПСБ.

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