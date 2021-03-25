Идея дня: инвесторам стоит присмотреться к акциям Taiwan Semiconductors - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит присмотреться к акциям Taiwan Semiconductors после недавнего падения, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Дефицит чипов может сохраняться в течение продолжительного времени - это позитивно для производителей полупроводников и полупроводникового оборудования. В перспективе ближайших 3 месяцев мы предпочитаем акции производителей микросхем бумагам круизных компаний. Хотя оба сектора остаются рискованными. Инвесторам стоит присмотреться к акциям Taiwan Semiconductors после недавнего падения", - пишут аналитики.

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