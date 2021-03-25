Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 76,0-77,5 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в четверг, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 76,0-77,5 руб./$1 и на уровне 90,0-91,0 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта сократила потери к доллару и евро, стабилизировавшись на вечерних торгах. Факторами поддержки курса рубля выступают налоговый период в РФ и растущие котировки нефти. Однако при этом сохраняются угрозы нового санкционного давления и снижения интереса к рисковым активам со стороны инвесторов. Нефтяные котировки в течение дня активно растут на информации о сухогрузе, который перекрыл Суэцкий канал в обе стороны. Если в середине дня пришла информация, что судно было отбуксировано к одному из берегов, то позже эти данные не подтвердились: Суэцкий канал, через который обеспечивается трафик 12% нефти в разные страны мира, остается заблокированным. В настоящий момент в Красном и Средиземном морях скопилось более 150 судов в ожидании прохода (объем нефти в танкерах составляет более 10 млн баррелей нефти). Для котировок фактором давления стала информация о росте коммерческих запасов сырья в США по итогам прошлой недели (2,9 млн баррелей). Рост запасов отмечается пятую неделю подряд", - отмечает Тузов.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 4,94% и составила $63,79 за баррель. Цена майских контрактов на нефть марки WTI увеличилась на 4,95% и составила $60,62 за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".

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