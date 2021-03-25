25 марта 2021 года 09:55
Утренние прогнозы: на рынке акций в четверг вероятна консолидация на текущих уровнях
По мнению аналитиков, на российском рынке акций в четверг вероятна консолидация на текущих уровнях, так как при противоречивом внешнем фоне инвесторы, скорее всего, не найдут поводов для направленного движения.
"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале основной сессии российские фондовые индексы могут оказаться под нисходящим давлением ввиду ухудшения настроений на американских биржах, а также возвращения нефтяных цен к падению. В остальном внешние сигналы не несут явного негативного характера, поэтому в течение сессии покупатели могут пытаться вернуть инициативу в свои руки. На санкционном фоне пока тихо, в связи с чем российские акции и рубль переключатся на более общие драйверы движения. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3420-3540 пунктов".
BCS Express (Василий Карпунин): "Картина по индексу Мосбиржи в среду существенным образом не поменялась. Для восстановления растущей формации необходимо закрывать пару сессий выше 3500-3520 пунктов. С текущим фоном на неделе сделать это будет достаточно сложно. Трендовая поддержка сейчас расположена лишь в районе 3400-3410 пунктов. Сценарий боковой консолидации в диапазоне 3400-3520 пунктов - сейчас базовый вариант развития событий".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3475-3495 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3460, 3450 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3500, 3520 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначный внешний фон, сложившийся утром ".
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Ожидаем перехода российского рынка акций в консолидацию, так как на противоречивом внешнем фоне инвесторы не найдут поводов для направленного движения. В результате индекс Мосбиржи в начале дня продолжит движение в верхней половине нашего текущего целевого диапазона 3400-3500 пунктов. При этом в случае улучшения внешней конъюнктуры в ходе сессии он может предпринять попытку подъема к верхней границе данного коридора и ее тестирования".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Фьючерсы на американские индексы подрастают в пределах 0,3%. Так что Индекс Мосбиржи откроется около вчерашнего закрытия, может быть, небольшим снижением. Принципиальная картина не изменилась: индикатор продолжает находится в узком боковике 3400-3500 пунктов. Лишь после выхода из него можно задумываться о среднесрочных действиях.
Пока по-прежнему наиболее интересны для покупок акции черных металлургов, которые тащит вверх продолжающая дорожать сталь и слабый рубль".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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25 марта 2021 года 10:43
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"Дефицит чипов может сохраняться в течение продолжительного времени - это позитивно для производителей полупроводников и полупроводникового оборудования. В... читать дальше
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25 марта 2021 года 10:31
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"Российская валюта сократила потери к доллару и евро, стабилизировавшись... читать дальше
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25 марта 2021 года 10:21
зможно укрепление курса рубля к доллару до уровня 76 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sber CIB.
Рубль в четверг утром укрепился до уровня 76,3 руб./$1, и далее его должен поддержать рост цен на нефть из-за аварии в Суэцком канале, отмечают эксперты Sber CIB. Инвесторы ждут итогов... читать дальше
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25 марта 2021 года 10:05
Курс рубля к доллару останется в диапазоне 75-77,5 руб./$1 в четверг, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.
Несмотря на снижение цен на нефть и разнонаправленную динамику валют развивающихся стран, рубль укрепляется по отношению к основным мировым валютам в четверг утром, в... читать дальше
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25 марта 2021 года 09:57
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.
Как говорится в обзоре, в фокусе будут En+, макростатистика и центробанки:
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25 марта 2021 года 09:49
Отечественный фондовый рынок откроет торговую сессию в четверг, вероятно, в минусе - снижение составит 0,5%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон".
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение... читать дальше
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25 марта 2021 года 09:41
Поводов для направленного движения российского рынка акций в четверг утром нет, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.
"Ожидаем перехода российского рынка акций в консолидацию, так как на противоречивом внешнем фоне инвесторы не найдут поводов для направленного движения. В... читать дальше
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25 марта 2021 года 09:36
Москва. 25 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
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25 марта 2021 года 09:34
Возможна консолидация индекса Мосбиржи в начале торговой сессии в четверг, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".
"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3475-3495 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него... читать дальше
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25 марта 2021 года 09:25
Фондовые индексы США завершили в минусе торги в среду. Фондовые индексы государств АТР повышаются на торгах в четверг. Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются. читать дальше
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25 марта 2021 года 09:22
Бумаги черных металлургов по-прежнему наиболее интересны для покупок на российском рынке акций на фоне дорожающей стали и слабого рубля, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.
"Фьючерсы на американские индексы в четверг подрастают в пределах 0,3%. Индекс Мосбиржи откроется около... читать дальше
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25 марта 2021 года 09:13
Доходность 10-летних ОФЗ, скорее всего, останется в диапазоне 7,10-7,35% годовых в четверг, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).
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25 марта 2021 года 09:02
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг со снижения на умеренно негативном внешнем фоне, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.
"Картина по индексу Мосбиржи в среду существенным образом не поменялась. Для восстановления растущей формации необходимо закрывать пару сессий выше... читать дальше
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25 марта 2021 года 08:44
Москва. 25 марта. Доллар США и евро умеренно снизились на "Московской бирже" в четверг утром, рубль пытается скорректироваться вверх к бивалютной корзине на фоне отсутствия новостей на санкционную тематику и надежд на улучшение ситуации на мировых рынках капитала. читать дальше
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24 марта 2021 года 19:48
Москва. 24 марта. Доллар слегка повышается, евро столь же незначительно дешевеет на "Московской бирже" в среду вечером, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании санкционных новостей. читать дальше
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