Утренние прогнозы: на рынке акций в четверг вероятна консолидация на текущих уровнях

По мнению аналитиков, на российском рынке акций в четверг вероятна консолидация на текущих уровнях, так как при противоречивом внешнем фоне инвесторы, скорее всего, не найдут поводов для направленного движения.

"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале основной сессии российские фондовые индексы могут оказаться под нисходящим давлением ввиду ухудшения настроений на американских биржах, а также возвращения нефтяных цен к падению. В остальном внешние сигналы не несут явного негативного характера, поэтому в течение сессии покупатели могут пытаться вернуть инициативу в свои руки. На санкционном фоне пока тихо, в связи с чем российские акции и рубль переключатся на более общие драйверы движения. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3420-3540 пунктов".

BCS Express (Василий Карпунин): "Картина по индексу Мосбиржи в среду существенным образом не поменялась. Для восстановления растущей формации необходимо закрывать пару сессий выше 3500-3520 пунктов. С текущим фоном на неделе сделать это будет достаточно сложно. Трендовая поддержка сейчас расположена лишь в районе 3400-3410 пунктов. Сценарий боковой консолидации в диапазоне 3400-3520 пунктов - сейчас базовый вариант развития событий".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3475-3495 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3460, 3450 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3500, 3520 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначный внешний фон, сложившийся утром ".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Ожидаем перехода российского рынка акций в консолидацию, так как на противоречивом внешнем фоне инвесторы не найдут поводов для направленного движения. В результате индекс Мосбиржи в начале дня продолжит движение в верхней половине нашего текущего целевого диапазона 3400-3500 пунктов. При этом в случае улучшения внешней конъюнктуры в ходе сессии он может предпринять попытку подъема к верхней границе данного коридора и ее тестирования".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Фьючерсы на американские индексы подрастают в пределах 0,3%. Так что Индекс Мосбиржи откроется около вчерашнего закрытия, может быть, небольшим снижением. Принципиальная картина не изменилась: индикатор продолжает находится в узком боковике 3400-3500 пунктов. Лишь после выхода из него можно задумываться о среднесрочных действиях. Пока по-прежнему наиболее интересны для покупок акции черных металлургов, которые тащит вверх продолжающая дорожать сталь и слабый рубль".