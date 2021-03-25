Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут En+, макростатистика и центробанки:

- En+ опубликует финансовые результаты;

- В РФ выйдут данные по золотовалютным резервам;

- В Германии будет опубликован индекс уверенности потребителей;

- В еврозоне выйдут данные по денежному агрегату М3;

- В США будет опубликована статистика по ВВП и заявкам на пособие по безработице;

- ЕЦБ выпустит экономический бюллетень. На конференции Банка международных расчётов ожидаются выступления глав центробанков ведущих стран мира.

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