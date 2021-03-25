Бумаги черных металлургов по-прежнему наиболее интересны для покупок на рынке акций РФ - "Алор Брокер"

Бумаги черных металлургов по-прежнему наиболее интересны для покупок на российском рынке акций на фоне дорожающей стали и слабого рубля, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Фьючерсы на американские индексы в четверг подрастают в пределах 0,3%. Индекс Мосбиржи откроется около закрытия среды, может быть, небольшим снижением. Принципиальная картина не изменилась: индикатор продолжает находится в узком боковике 3400-3500 пунктов. Лишь после выхода из него можно задумываться о среднесрочных действиях. Пока по-прежнему наиболее интересны для покупок акции черных металлургов, которые тащат вверх продолжающая дорожать сталь и слабый рубль", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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